CIP vai lançar formação em Inteligência Artificial que pode abranger 50 mil empresas

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) vai lançar programas de formação em inteligência artificial, que numa primeira fase podem abranger 50 mil empresas e meio milhão de pessoas, foi hoje anunciado.

Os programas de formação serão dirigidos a “executivos, gestores, trabalhadores e estudantes” e serão feitos em parceria com “universidades, politécnicos e centros de investigação nacionais”, adianta a confederação presidida por Armindo Monteiro, em comunicado, hoje divulgado.

Esta iniciativa insere-se no movimento ‘AI Nation Portugal’, que tem como intuito envolver as empresas e o executivo “numa plataforma colaborativa de capacitação e de transferência de conhecimento para posicionar a IA como um motor de transformação económica, social e industrial do país e tornar Portugal mais competitivo na economia digital”, acrescenta.

Numa primeira fase, os cursos de capacitação do ‘AI Nation Portugal’ estimam abranger “50 mil empresas e meio milhão de pessoas”, sendo que o financiamento será público (através de fundos destinados à transição digital) e privado (por via da sponsorização de grandes empresas tecnológicas).

Este movimento e os seus programas vão ser apresentados na quinta-feira, durante a B9+ European Digital Summit, uma cimeira europeia dedicada ao futuro digital, organizada pela CIP e pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), em Lisboa.

O objetivo é “mobilizar as empresas e colaborar com o executivo na implementação de políticas públicas que acelerem a adoção da IA”, aponta o diretor-geral da CIP, citado na mesma nota.

Rafael Alves Rocha defende ainda que a desburocratização e a agilização das políticas públicas é “essencial para aumentar a competitividade da economia portuguesa no mercado global”.

O grupo B9 junta 12 confederações empresariais de 12 países europeus, sendo que nesta cimeira vão ser debatidos três eixos estratégicos: Competitividade digital europeia, Simplificação regulatória e Inteligência Artificial, realça a CIP.

A cimeira vai coincidir com a realização na capital portuguesa do encontro interministerial D9+, aliança informal de 13 Estados-membros da União Europeia que estão na vanguarda digital.

Este grupo foi criado em 2016 e é a primeira vez que o Governo português exerce a presidência, desde a sua adesão (em outubro de 2020).