Comercial e RFM separadas por 2,4 pontos. Rádio Observador mais próxima da TSF

A Bauer Media continua na liderança, seguida pelo Grupo Renascença Multimédia. A Cidade FM ultrapassou a Antena 1 e a Observador está mais próxima da TSF. Conheça os números.

A Rádio Comercial e a RFM estão separadas por 2,4 pontos percentuais (pp) na vaga de setembro do Bareme Rádio, distância que torna as duas estações quatro décimas mais próximas. De acordo com o estudo da Marktest, a estação liderada por Pedro Ribeiro regista uma audiência acumulada de véspera (AAV) de 19,4% (-0,8pp), um reach semanal de 38,4% (+0,3pp) e um share de audiência de 25,2% (+0,5pp).

A estação dirigida por António Mendes, por seu lado, obtém uma nesta vaga do estudo da Marktest com uma AAV de 17% (-0,4pp), um reach semanal de 34,9% (-2,2pp) e um share de audiência de 21,5% (-1,9pp).

Na terceira posição segue a M80, que mantém uma AAV de 8,2%, um reach de 20,2% (-1,6pp) e um share de audiência de 9,9% (-0,4pp).

A Rádio Renascença surge em quarto lugar, com uma AAV de 5,8% (-0,2 pp), e na quinta posição agora a Cidade FM, com uma AAV de 4,7% (+0,4pp), que ultrapassa a Antena 1, que regista nesta vaga 4,5%, uma quebra de 1,3 pp.

Segue-se a Mega Hits, que com uma AAV de 3% (+0,7pp) ultrapassa a TSF, que se situa agora nos 2,6% (-0,3pp). A três décimas, a Rádio Observador, agora nos 2,3% (+0,2pp).

Antena 3, que mantém 1,5%, Smooth FM com 1% (-0,4pp), Rádio Sudoeste (+0,3pp), Rádio Nova Era (0,6%) e Antena 2 (0,4%) encerram o ranking das estações mencionadas do ranking de audiência acumulada de véspera.

A Bauer Media Áudio Portugal e a Renascença Multimédia estão assim separadas por 6,2 pp, com o grupo liderado por Salvador Ribeiro com uma AAV de 29,9% e o grupo gerido por José Luís Ramos Pinheiro a registar 23,7%. O grupo Bauer perdeu 0,4 pp, enquanto o Grupo Renascença registou menos 0,3pp.

A quebra maior é a do grupo RTP, que da vaga de junho para a de setembro perdeu 1,5 pp, situando-se agora nos 6,2%.

“Manter a liderança em todas as frentes de audiência confirma que a estratégia do grupo está a dar frutos. Cada estação reforça a sua identidade e impacto, e juntos continuamos a ser a referência do setor de rádio e áudio em Portugal”, refere Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal, citado em comunicado.

“Todas as semanas as rádios do Grupo Renascença Multimédia são ouvidas por mais de 4,1 milhões de pessoas, ou seja, 58% dos ouvintes de rádio em Portugal “, destaca por sua vez o Grupo Renascença Multimédia em nota de imprensa.