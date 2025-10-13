Comissão Política Nacional do PS reúne-se terça-feira sobre autárquicas e posição no OE2026

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se na terça-feira para analisar os resultados das eleições autárquicas e a posição do partido sobre o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), confirmou à Lusa fonte oficial do partido.

A reunião deste órgão está marcada para a noite, na sede do PS, em Lisboa, mas antes, pelas 18:00, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, reúne-se na Assembleia da República com o grupo parlamentar socialista para discutir o OE2026.

Ainda em campanha eleitoral, no dia em que foi entregue a proposta orçamental do Governo, o líder do PS abriu a porta à viabilização do orçamento e defendeu que o documento apresentado corresponde às exigências que foram colocadas ao primeiro-ministro, remetendo a decisão para os órgãos com os quais agora vai reunir-se.

Nas eleições autárquicas de domingo, o PS deixou de ser a principal força autárquica em Portugal e ficou com a presidência de 128 câmaras, duas delas em coligação, quando em 2021 tinha 149 câmaras, uma delas em coligação. Os socialistas perdem assim a liderança da ANMP para o PSD e voltaram a falhar o objetivo de conquistar Lisboa e Porto.

Carneiro conseguiu travar a erosão eleitoral do PS depois da hecatombe nas legislativas e cumpriu a meta de aumentar o número de capitais de distrito, tendo algumas das principais vitórias sido precisamente a conquista de Évora, Faro, Coimbra, Bragança e Viseu.