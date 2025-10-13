Costa critica Marcelo em prefácio de livro. “Legitimidade eleitoral reforçada do PR em nada contribuiu para a estabilidade”

No prefácio do livro “Que Presidente da República para Portugal?”, de Vital Moreira, o ex-primeiro-ministro escreve que a “legitimidade reforçada do Presidente da República em nada tem contribuído para a estabilidade”, avança o Expresso.

“Vinte e cinco governos e dez dissoluções da Assembleia da República em 50 anos confirmam que a legitimidade eleitoral reforçada do PR em nada contribuiu para a estabilidade, antes pelo contrário”, considera António Costa.

O atual presidente do Conselho Europeu realça que o Presidente da República deve ter uma função “essencialmente moderadora“, como “garante do regular funcionamento das instituições”, deve ser promotor de “acordos de regime”, deve ter um “sábio uso da gravitas da palavra” e deve usar a sua “autoridade política para prevenir crises e mobilizar consensos políticos e sociais”.

Mas não é isso que tem acontecido, conclui o ex-primeiro-ministro e atual presidente do Conselho Europeu, António Costa, no prefácio do novo livro, com o título “Que Presidente da República para Portugal? – Contra a tentação presidencialista”, do constitucionalista Vital Moreira.

Costa identifica a “valiosa ação pedagógica durante a pandemia da Covid-19” de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de considerar que o Presidente da República não soube mediar consensos nem prevenir crises, e o carimbo das três dissoluções ajudam a ilustrá-lo.