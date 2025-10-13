Dower Law Firm assessora vendedores na alienação da Quitérios à Legrand Group España

A Dower Law Firm assessorou os vendedores na alienação da totalidade do capital social da Quitérios – Fábrica de Quadros Elétricos à Legrand Group España, sociedade integrante do Grupo Legrand, multinacional francesa de infraestruturas elétricas e digitais para edifícios.

A equipa da Dower Law Firm envolvida na operação foi composta pelos advogados Cláudia Rodrigues Carvalho, Eduardo Castro Marques, Francisco Duarte Rodrigues e Manuel César Machado. “A operação representa um marco estratégico para todos os envolvidos. A equipa da Dower orgulha-se de ter contribuído para uma transação que reforça o setor elétrico português e abre novas oportunidades de internacionalização e inovação”, refere em comunicado o managing partner da Dower Eduardo Castro Marques.

A assessoria financeira ficou a cargo da CFA, através de uma equipa composta pelos consultores João Coimbra, Sérgio Marques e Tito Silva.

Com sede em Mira, a Quitérios é uma empresa de referência nacional na fabricação de invólucros para contadores e painéis elétricos, bem como em soluções para instalações elétricas e de telecomunicações, desempenhando um papel relevante no setor industrial português.

O Grupo Legrand, cotado na bolsa Euronext Paris e presente em mais de 90 países, com cerca de 36 mil colaboradores, tem vindo a reforçar a sua posição estratégica no mercado ibérico, sendo reconhecido pela aposta na inovação, sustentabilidade e transição energética.

“A decisão de vender a Quitérios ao Grupo Legrand foi tomada com a convicção de que esta integração permitirá à empresa crescer com solidez e ambição. É um momento de orgulho e responsabilidade, que reconhece o trabalho de décadas e abre caminho para um futuro ainda mais promissor para os nossos colaboradores, clientes e parceiros”, nota José Quitério, CEO da Quitérios.