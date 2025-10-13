EDP ganha concurso na Austrália para avançar com dois projetos de energia solar e baterias

A EDP, através da EDP Renováveis Austrália (EDPR Australia) assegurou receitas a longo prazo para o seu portefólio australiano, depois de ter ganho um concurso para a implementação de dois projetos híbridos de energia solar e armazenamento por baterias.

A EDP Renováveis foi selecionada, no âmbito do quarto concurso do Capacity Investment Scheme (CIS) do governo australiano, para adicionar mais de 1,7 gigawatts (GW) de energia solar e armazenamento por baterias ao mix energético da Austrália. Esta iniciativa do governo australiano tem como objetivo acelerar o investimento em geração de energia renovável e capacidade de despacho limpa, como é o caso do armazenamento por baterias, pressupondo a garantia de receitas a longo prazo para os projetos, explica a elétrica portuguesa numa nota enviada à imprensa.

Um dos projetos, designado Punchs Creek Renewable Energy Project localiza-se na região de Toowoomba, em Queensland. Este 480 megawatts-pico (MWp) de capacidade solar, aliada a um sistema de armazenamento por baterias (BESS) de 400 megawatts. O projeto Merino Hybrid, perto de Goulburn, em Nova Gales do Sul, inclui 530 MWp de capacidade solar, também combinado com um BESS de 450 MW.

Espera-se que o Punchs Creek Renewable Energy Project entre em operação no início de 2029, enquanto o Merino Hybrid Project deverá estar pronto para construção na segunda metade de 2026. Uma vez operacionais, os dois projetos híbridos irão contar com 1,5 milhões de painéis solares distribuídos por 1.600 hectares, gerando aproximadamente 2,2 terawatts-hora (TWh) de energia limpa e renovável por ano. Em períodos de pico de procura, os projetos terão capacidade para fornecer energia limpa a cerca de 380 mil lares australianos.