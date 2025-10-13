Estas são as Empresas com as Melhores práticas de Wellbeing em Portugal

A Great Place To Work® revelou as 20 empresas que integram a lista dos Melhores Lugares para Trabalhar em Wellbeing 2025, destacando as organizações que colocaram o bem-estar dos seus colaboradores no centro da cultura empresarial.

O reconhecimento surge numa altura em que as empresas portuguesas reforçam a aposta em políticas de saúde mental, flexibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional — um sinal claro de que o bem-estar deixou de ser apenas um benefício para se tornar um fator estratégico de gestão.

“Face à edição anterior, registou-se um aumento no número de empresas reconhecidas, o que demonstra que o tema está, cada vez mais, integrado na estratégia das organizações”, destaca Maurício Korbivcher, CEO & Country Manager da Great Place To Work®.

As empresas distinguidas foram avaliadas em seis dimensões fundamentais do bem-estar: ambiente de trabalho, conciliação vida pessoal/profissional, estabilidade psicológica, realização no trabalho, relações interpessoais e segurança financeira.

De acordo com os dados da GPTW®, as empresas premiadas garantem, em média, 95% de condições físicas adequadas, 91% de relações interpessoais positivas e 92% de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, impulsionadas por políticas de flexibilidade e modelos de trabalho híbridos.

Ainda assim, persistem desafios. As áreas de estabilidade psicológica (87%) e segurança financeira (82%) continuam a representar oportunidades de melhoria, nomeadamente na gestão de tarefas, coordenação de equipas e justiça salarial, fatores fortemente influenciados pelo atual contexto económico e social.

Os dados mostram também que o investimento em bem-estar tem impacto direto nos resultados das empresas. Os Best Workplaces™ em Wellbeing registam níveis mais elevados de produtividade (+35pp), retenção (+26pp) e agilidade organizacional (+32pp), quando comparados com a média nacional.

A edição deste ano distingue organizações de 10 setores diferentes, entre os quais se destacam Tecnologias da Informação (8 empresas), Biotecnologia & Farmacêutico (2), Hotelaria & Turismo (2), Serviços Financeiros & Seguros (2), bem como empresas dos setores da Construção, Gestão Imobiliária, Saúde, Apoio a Idosos, Telecomunicações e Transporte. Para integrarem esta lista, as empresas precisam primeiro de ser Certificadas™ como Great Place To Work, e, apenas após essa primeira conquista, com base no feedback direto dos colaboradores, são consideradas 18 afirmações relacionadas com o bem-estar, complementado pela avaliação das políticas e práticas internas que promovem a saúde e a qualidade de vida no trabalho.

“Esta iniciativa reforça uma trajetória que há muito seguimos: reconhecer e valorizar as organizações que integram o bem-estar dos seus colaboradores como pilar essencial da sua cultura e estratégia. Desde a sua criação, os Best Workplaces™ têm-se destacado precisamente por esta dimensão humana, refletindo o compromisso contínuo com ambientes de trabalho saudáveis, sustentáveis e centrados nas pessoas. Com distinção, pretendemos reforçar o compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar no contexto laboral, com especial foco nas políticas e práticas promotoras de saúde mental, conscientes de que as doenças mentais constituem um dos principais desafios do século XXI”, acrescentou Maurício Korbivcher, CEO & Country Manager da Great Place To Work® em Portugal.

Pode consultar aqui a lista dos Best Workplaces™ Wellbeing e fazer o download do relatório completo do estudo, que apresenta práticas, dicas e os principais resultados sobre o bem-estar nas empresas.