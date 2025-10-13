Ex-presidente francês começa este mês a cumprir pena de cinco anos

O antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, será detido no dia 21 de outubro e ficará na prisão de La Santé, em Paris, depois de ter sido condenado a cinco anos de prisão por conspiração criminosa, avançam os media internacionais. Com esta detenção, vai tornar-se no primeiro antigo chefe de Estado de um país da União Europeia a ser efetivamente detido.

O Tribunal de Paris condenou, a 25 de setembro, o antigo presidente francês Nicolas Sarkozy a cinco anos de prisão com mandado de detenção com efeito diferido por financiamento da campanha presidencial vitoriosa de 2007 pela Líbia.

O antigo Presidente francês (2007-2012) foi considerado culpado pelo alegado financiamento ilegal da sua campanha presidencial de 2007 com dinheiro do governo do então líder líbio Muammar Kadafi.

Na leitura do longo acórdão, a juíza afirmou que Sarkozy permitiu que os colaboradores próximos de Sarkozy – os ex-ministros Claude Guéant e Brice Hortefeux – contactassem as autoridades líbias “para obter ou tentar obter apoio financeiro na Líbia com o objetivo de garantir o financiamento da campanha”.