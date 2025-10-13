Fitch prevê défice de 0,7% em 2026, mas acredita no “forte compromisso com a prudência orçamental”

A Fitch estima um défice de cerca de 0,7% do PIB em 2026, face à projeção do Governo de um excedente de 0,1%, mas acreditar no “forte compromisso com a prudência orçamental“.

Na visão da agência de notação financeira, “a maior captação de empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cortes adicionais de impostos e o aumento do investimento público impulsionarão o défice orçamental“, segundo declarações do analista Utku Bora Geyikci.

Ainda assim, o analista salientou que “mesmo com um défice de 0,7%, a Fitch vê um forte compromisso com a prudência orçamental, com o défice bem abaixo da mediana esperada para a classificação A, de cerca de 3%, em 2026”.

Para atingir um excedente, seria necessário um “desempenho mais forte da receita e/ou um controlo de despesas mais rigoroso do que no cenário base, ou um ambiente macroeconómico mais favorável”.

Em setembro, a Fitch subiu o rating de Portugal de A- para A, com outlook (perspetiva) estável.

Essa decisão baseou-se “nos fundamentos de crédito de médio prazo e no arcabouço político, não num resultado anual”, destacou o analista, pelo que “um plano de consolidação claro oferece suporte direcional, mas o reforço depende da implementação efetiva e da entrega sustentada que atenda ou supere as premissas”, explicou.

O Governo entregou no parlamento o OE2026, onde prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026. O executivo pretende alcançar excedentes de 0,3% do PIB em 2025 e de 0,1% em 2026. Quanto ao rácio da dívida, estima a redução para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% em 2026.