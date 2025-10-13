Hiscox reúne mediadores e corretores para marcar regresso direto a Portugal

A apostar na proximidade e na valorização dos mediadores e corretores, a seguradora assinalou 20 anos de presença em Portugal com um evento dedicado a estes profissionais, partilharam em comunicado.

O encontro, que aconteceu no Sud Lisboa na quinta-feira passada, reuniu mais de 150 profissionais do setor vindos de todo o país, bem como os líderes internacionais da empresa, entre os quais: Robert Dietrich, CEO da Hiscox para a Europa; David Heras, CEO da Hiscox Ibéria; Filipe Homem, Diretor de Operações da Hiscox Portugal; e Emérico Gonçalves, Diretor Comercial.

A Hiscox apresentou novas iniciativas voltadas para o reforço da colaboração com mediadores e destacou também os principais marcos das últimas duas décadas no mercado português. Foram ainda debatidas as tendências e desafios atuais enfrentados pelo setor segurador.

“O evento foi uma oportunidade de reunir os nossos mediadores e celebrar estes 20 anos de atividade em Portugal”, disse Emérico Gonçalves, Diretor Comercial da Hiscox Portugal. “No regresso das nossas operações diretas, queremos oferecer a nossa experiência global e, sobretudo, aquilo que nos define: uma proximidade real, aliada a compromisso, partilha de conhecimento e trabalho lado a lado com os nossos parceiros.”

Também Filipe Homem, Diretor de Operações da Hiscox Portugal, destacou a importância deste marco: “2025 é um ano muito especial para a Hiscox em Portugal: celebramos duas décadas de presença no país e o regresso ao contacto direto com mediadores. Este marco só foi possível graças à aposta firme do grupo, à determinação das nossas equipas e à confiança dos nossos parceiros.”

Por sua vez, Robert Dietrich, CEO da Hiscox para a Europa, reforçou o compromisso da companhia com o país: “A economia portuguesa e o mercado segurador continuam a crescer — e queremos fazer parte desse crescimento, contribuindo com soluções inovadoras que respondam às necessidades do futuro.”

Desta forma, a Hiscox reafirma a sua estratégia de proximidade, inovação e compromisso com os seus parceiros de mediação.

A seguradora conta atualmente com uma equipa de cerca de 600 profissionais em Lisboa e tem vindo a investir no mercado nacional.