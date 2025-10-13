Hoje nas notícias: sondagem, empresas e ajuda à banca

Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes e André Ventura surgem em empate técnico na mais recente sondagem da Intercampus para as eleições presidenciais. O Governo decidiu não retomar este ano o regime de exceção que previa que empresas com prejuízo não tivessem penalização nas tributações autónomas. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

Gouveia e Melo, Marques Mendes e Ventura em empate técnico nas eleições presidenciais

Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD, e o líder do Chega, André Ventura, distam cerca de dois pontos percentuais face ao almirante Gouveia e Melo nas intenções de voto para as eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, de acordo com a mais recente sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã e a CMTV. Na prática, isto significa que há um empate técnico entre estes três candidatos. O socialista António José Seguro segue em quarto, mas já muito afastado de Gouveia e Melo, Marques Mendes e André Ventura, e praticamente empatado com Cotrim Figueiredo, talvez por efeito da entrada na corrida a Belém da bloquista e eurodeputada Catarina Martins, que consegue quase 6% nesta sondagem.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Empresas com prejuízo têm taxa agravadas nas tributações autónomas

As empresas que registarem prejuízo fiscal no próximo ano fiscal vão ver as suas taxas de tributação autónomas agravadas em dez pontos percentuais. Em causa está a aplicação de uma norma do Código do IRC que tem vindo a ser suspensa de forma transitória por várias leis de Orçamento do Estado desde a pandemia, mas que, desta vez, o Governo decidiu manter em aplicação. As tributações autónomas são, na prática, um imposto adicional que se aplica sobre determinadas despesas ou encargos das empresas, sendo as mais relevantes as que abrangem as viaturas usadas pelas sociedades.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso indisponível)

Contribuintes portugueses recuperaram apenas 3,5% de toda a ajuda concedida à banca

Os contribuintes portugueses recuperaram apenas 3,5% das ajudas concedidas ao setor da banca desde 2008, ano em que espoletou a crise financeira. De acordo com os pareceres da Conta Geral do Estado elaborados pelo Tribunal de Contas, o valor máximo em apoios (valor líquido, descontando juros e capital que foram sendo recuperados) foi atingido em 2021: 22,049 mil milhões de euros. Desde então, a fatura com os bancos totalmente falidos (como o BPN, o BPP, o Banif e o BES) tem vindo a descer, mas o retorno é muito lento. Entre 2022 e 2024, o Estado (os contribuintes) conseguiu reaver 765 milhões de euros, cerca de 3,5% do tal prejuízo máximo apurado em 2021 pelo auditor, o que significa que falta ainda saldar 21,3 mil milhões de euros (96,5%) — valor que, em grande parte, foi atirado pelos sucessivos governos (desde 2008) para a dívida pública, alimentando a despesa em juros.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago)

Escolas perdem quatro mil alunos após três anos a crescer

No último ano letivo, as escolas em Portugal perderam 4.191 alunos, o que representa uma quebra de 0,26% face a 2023/2024. Isto representa uma inversão da tendência de crescimento iniciada em 2021/2022 e que prosseguiu nos dois anos letivos seguintes. A descida verificou-se, sobretudo, no ensino público, que teve menos 7.724 estudantes, enquanto as escolas privadas registaram um crescimento de 3.533 alunos. Os primeiros dados sobre o ano letivo 2024/2025 da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) revelam que o total de alunos matriculados do pré-escolar ao secundário foi de 1.609.754, o que compara com 1.613.945 em 2023/2024.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Primeiros T-Roc híbridos já estão a sair da Autoeuropa

Em setembro, começaram a ser produzidas na Autoeuropa as primeiras unidades dos T-Roc híbridos, que devem chegar ao mercado no próximo mês. Isto marca a inauguração de uma nova fase na fábrica da Volkswagen em Palmela, tendo saído da linha de montagem 82 versões híbridas deste SUV compacto, de acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Apresentado no final de agosto, o modelo que se destaca nas vendas em toda a Europa ganhou novos motores, mas também um novo desenho com o qual a marca alemã procurará repetir o sucesso daquele que agora irá para a “reforma”.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso indisponível)