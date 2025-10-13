Economia

Em atualização Investigação sobre crescimento económico impulsionado pela inovação vence Nobel da Economia

  • Joana Abrantes Gomes
  • 10:55

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt são os galardoados deste ano, após explicarem o crescimento económico impulsionado pela inovação.

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt são os vencedores do Prémio Nobel de Ciências Económicas deste ano, graças à explicação do crescimento económico impulsionado pela inovação, anunciou esta segunda-feira o comité do galardão.

Segundo a academia sueca, Mokyr identificou “os pré-requisitos para o crescimento sustentado através do progresso tecnológico”, enquanto Aghion e Howitt explicaram “a teoria do crescimento sustentado por meio da destruição criativa”.

(Notícia em atualização)

