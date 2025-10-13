Em atualização Investigação sobre crescimento económico impulsionado pela inovação vence Nobel da Economia
Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt são os galardoados deste ano, após explicarem o crescimento económico impulsionado pela inovação.
Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt são os vencedores do Prémio Nobel de Ciências Económicas deste ano, graças à explicação do crescimento económico impulsionado pela inovação, anunciou esta segunda-feira o comité do galardão.
Segundo a academia sueca, Mokyr identificou “os pré-requisitos para o crescimento sustentado através do progresso tecnológico”, enquanto Aghion e Howitt explicaram “a teoria do crescimento sustentado por meio da destruição criativa”.
Tweet from @NobelPrize
(Notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Investigação sobre crescimento económico impulsionado pela inovação vence Nobel da Economia
{{ noCommentsLabel }}