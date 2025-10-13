Israel acusa Hamas de violar acordo de paz

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acusou esta segunda-feira o Hamas de violar o acordo de paz ao anunciar a devolução de apenas quatro dos 28 corpos de reféns israelitas que permanecem na sua posse. “O anúncio do [movimento islamita] Hamas da esperada devolução de quatro corpos hoje é uma violação dos seus compromissos”, escreveu Katz na rede social X.

“Qualquer atraso ou omissão intencional será considerado uma violação flagrante do acordo e será punido em conformidade”, avisou. Katz sublinhou que “a tarefa urgente é garantir o regresso a casa de todos os reféns mortos”, fazendo eco das críticas das famílias, que classificaram a entrega parcial como uma “violação flagrante” do pacto mediado pelos Estados Unidos e pelo Egito.

As Brigadas Ezzedin al-Qassam, braço armado do Hamas, confirmaram já as identidades dos quatro corpos que serão entregues ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), responsável pela operação no sul da Faixa de Gaza. O grupo palestiniano indicou, em comunicado, que os corpos pertencem a Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi e Daniel Perez, este último um comandante do exército israelita morto a 7 de outubro de 2023.

A devolução dos corpos insere-se na primeira fase do acordo de paz entre Israel e o Hamas, que prevê a libertação de reféns, o cessar-fogo e a retirada progressiva das tropas israelitas da Faixa de Gaza.