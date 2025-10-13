IVI lança uma campanha com testemunhos de famílias reais “que realizaram o seu sonho de serem pais”

O Instituto Valenciano de Infertilidade (IVI), com presença internacional e mais de 250 000 crianças nascidas graças aos seus tratamentos, quis celebrar os seus 35 anos lançando uma campanha em que dá voz e rosto a um vídeo gravado com testemunhos de famílias reais que realizaram “o seu sonho de ser pais graças ao IVI”.

“Há mais de três décadas, muitas pessoas desejavam constituir família, mas, por diferentes razões médicas, também enfrentavam inúmeras dificuldades. A informação sobre as terapias reprodutivas era escassa e os estigmas associados, abundantes. No entanto, são muitas as famílias que agora celebram essa decisão, tomada há tantos anos, de optar por técnicas revolucionárias de reprodução e de confiar na ciência e na inovação. Uma decisão que nos permite conhecer, anos depois, os já não tão pequenos que nasceram graças à decisão dos seus pais de procurar essa paternidade com a ajuda de clínicas como a IVI, consolidada como instituição de referência em medicina reprodutiva”, explicou.

Acrescenta que as histórias de Gadea, Luis ou Ion são algumas das muitas que refletem “o poder da perseverança e do avanço médico nessa campanha que a IVI acaba de lançar para celebrar as suas mais de três décadas combinando inovação científica, investigação e acompanhamento humano para ajudar milhares de pessoas a realizar o seu sonho de serem pais. Testemunhos em que essas crianças, hoje adultas, são as protagonistas de uma inovação que mudou o curso da maternidade no nosso país”. Indica que, naquela época, falar de reprodução assistida ou doação de óvulos era tabu, mas, atualmente, essas técnicas são muito mais conhecidas.

Espanha é um dos países com maior número de tratamentos de fertilidade e com reconhecimento internacional neste campo. De acordo com os dados mais recentes, 1 em cada 10 crianças no nosso país nasce através da reprodução assistida. Mas por trás de cada número há uma história — ou várias — que não cabe em nenhuma estatística. Tudo isso ilustra uma nova sensibilidade social: a dos filhos da reprodução assistida, que cresceram numa Espanha mais aberta e consciente do valor da diversidade familiar. Muitos deles sentem orgulho, não por terem sido fruto de uma técnica, mas por fazerem parte de uma geração que demonstra que a maternidade pode ter sombras, mas também muitas luzes e caminhos para alcançá-la.

Ele detalha que as histórias das primeiras mulheres que se atreveram a tentar falam hoje de esperança e acrescenta que elas confiaram na ciência para alcançar uma das suas maiores conquistas, “mesmo quando a aceitação social não era ampla; algumas até viajaram de outros países para conseguir isso na Espanha. O que então foi um ato de coragem, hoje é uma história de amor e ciência entrelaçados”.

“Por trás destas vidas”, conclui, há um legado coletivo: o da medicina reprodutiva como motor de mudança social. O conceito de família evoluiu, os direitos foram ampliados e ficou demonstrado que a ciência não só salva vidas, como também as cria. Trinta e cinco anos depois, o que começou como uma promessa médica tornou-se uma realidade quotidiana para milhares de famílias. E cada história — cada filho, cada mãe e pai e cada sonho realizado — continua a lembrar que a verdadeira revolução não foi apenas científica, mas profundamente humana».