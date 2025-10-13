Já está a chegar o Cegid Accounting Summit, o maior evento online de contabilidade e finanças

O setor da contabilidade atravessa um período de profunda mudança, impulsionada pela rápida transformação digital e por alterações regulatórias constantes. Neste contexto, a necessidade de atualização permanente deixou de ser opcional e tornou-se um verdadeiro imperativo.

É neste contexto que o Cegid Accounting Summit se afirma como um evento de referência para profissionais que procuram aprofundar conhecimentos, antecipar tendências e compreender o impacto das mudanças económicas, políticas e tecnológicas no setor.

Um encontro de referência para o futuro da profissão

Nos dias 16 e 17 de outubro, realiza-se a 6.ª edição do Cegid Accounting Summit, que volta a reunir os maiores especialistas nacionais em economia, finanças e inteligência artificial. Totalmente online e gratuito, este encontro consolidou-se como uma referência no calendário da profissão, permitindo aos participantes adquirir uma visão clara sobre os desafios e oportunidades que moldam o futuro da contabilidade.

Oradores em destaque

A sessão de abertura será conduzida por João Leão, Ex-Ministro de Estado e das Finanças e atual Membro do Tribunal de Contas Europeu, que irá apresentar uma análise aprofundada do cenário macroeconómico e refletir sobre o papel estratégico dos contabilistas num ambiente em rápida transformação.

No segundo dia, Arlindo Oliveira, presidente do INESC e líder do Comité Nacional de IA, será o orador principal com a palestra “Inteligência Artificial: tecnologia e aplicações” – um dos grandes temas desta edição.

Painel de especialistas desta edição:

Carlos Oliveira , Chairman da Moneris, o maior grupo nacional de contabilidade e apoio à gestão;

, Chairman da Moneris, o maior grupo nacional de contabilidade e apoio à gestão; Nuno Pedro , Principal na LTP Labs com mais de 10 anos de experiência na área de AI/Analytics;

, Principal na LTP Labs com mais de 10 anos de experiência na área de AI/Analytics; Paulo Luz , Gestor, CEO da TCAGest, Especialista em Contabilidade e Finanças com mais de 30 anos de experiência em consultoria Financeira e de Gestão;

, Gestor, CEO da TCAGest, Especialista em Contabilidade e Finanças com mais de 30 anos de experiência em consultoria Financeira e de Gestão; Carla Matos , CFO da Cegid em Portugal e África, com mais de 25 anos de experiência na liderança de funções nas áreas Financeiras e de Gestão;

, CFO da Cegid em Portugal e África, com mais de 25 anos de experiência na liderança de funções nas áreas Financeiras e de Gestão; Pedro Vale , Vice-Presidente Sénior de Engenharia para IA, Dados e Capacidades Comuns na Cegid, líder do Centro de Excelência de IA em Portugal;

, Vice-Presidente Sénior de Engenharia para IA, Dados e Capacidades Comuns na Cegid, líder do Centro de Excelência de IA em Portugal; José Pires, Contabilista Certificado e Diretor de operações da Riolgest, um dos primeiros escritórios de contabilidade 100% digital em Portugal

Reflexão estratégica e partilha de conhecimento

Ao longo dos dois dias, os participantes terão acesso a momentos de reflexão estratégica, centrados na evolução do papel do contabilista, impulsionada pela IA, e nas oportunidades únicas que esta tecnologia representa para o setor. Serão também abordados os grandes desafios e tendências que moldam as áreas da contabilidade, finanças, economia e geopolítica, com mesas-redondas e debates práticos que proporcionarão uma visão abrangente sobre o presente e o futuro da profissão.

«O Cegid Accounting Summit tornou-se uma referência incontornável para profissionais que querem estar na linha da frente da transformação. A edição de 2025 reforça esta ambição ao colocar a inteligência artificial no centro do debate e ao criar um espaço único de partilha, inspiração e networking.» – Josep Maria Raventós, Diretor de Desenvolvimento de Negócio e Vendas da Cegid em Portugal e África.

Moderação e momentos de humor

A apresentação e moderação do evento estará a cargo de Andreia Vale, jornalista e pivot da TVI. O humorista Guilherme Geirinhas assegurará os momentos de humor, trazendo ao longo dos dois dias do evento uma perspetiva leve e inteligente às conversas sobre o futuro da contabilidade e da gestão.

O evento que está a redefinir o futuro da contabilidade e das finanças

Com um histórico de mais de 5 mil participantes por edição, o Cegid Accounting Summit consolidou-se como o evento digital líder em contabilidade e finanças em Portugal. Ao longo dos anos, contou com a participação de oradores de renome como José Gomes Ferreira, jornalista especialista em Economia e Finanças; António Murta, membro do Conselho Nacional para o Empreendedorismo e Inovação e representante de Portugal na Digital Agenda for Europe; o político e jornalista Paulo Portas; e Luís Marques Mendes, comentador televisivo e político.

Com sessões de 90 minutos, o Cegid Accounting Summit é um espaço privilegiado de atualização e partilha de conhecimento sobre os temas que mais impactam o setor, da digitalização e inteligência artificial às alterações regulatórias e ao posicionamento estratégico dos contabilistas como parceiros de negócio.

As inscrições para o Cegid Accounting Summit 2025 estão abertas. Participe no maior evento digital de contabilidade e finanças em Portugal: Cegid Accounting Summit 2025