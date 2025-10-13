Margem de refinação da Galp mais que duplica no terceiro trimestre

As margens de refinação da Galp mais que duplicaram no terceiro trimestre deste ano, face ao período homólogo. A informação é partilhada pela empresa no trading update da Galp, comunicado esta tarde através da página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste documento, a empresa divulga alguns dados aos investidores em antecipação da próxima apresentação de resultados, agendada para 27 de outubro, antes da abertura da bolsa de valores.

Entre julho e setembro de 2025, a Galp registou uma margem de refinação de 9,5 dólares por barril, que comparam com os 4,7 dólares por barril no terceiro trimestre do ano anterior. Já em relação aos três meses anteriores, há uma evolução positiva de 54%.

A produção working interest da Galp subiu, no terceiro trimestre, para 115 mil barris de petróleo ou equivalente por dia, mais 2% que o valor produzido entre julho e setembro do ano passado e mais 1% que nos três meses anteriores, adianta o mesmo comunicado.

Em relação às vendas, a petrolífera, co-liderada por Maria João Carioca e João Diogo Silva, reportou um aumento das vendas de combustíveis de 7% em termos homólogos e de 6% face ao segundo trimestre. As vendas de eletricidade também subiram em termos anuais, tendo registado um crescimento homólogo de 11%, ainda que tenham baixado 6% face ao segundo trimestre de 2025.

Já as vendas de gás natural caíram 10% face ao terceiro trimestre de 2024 e 8% face ao segundo trimestre deste ano, conforme mostram os dados apresentados pela companhia.

(Notícia atualizada)