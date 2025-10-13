Moedas reforça vitória na Câmara de Lisboa mas sem maioria absoluta

Há quatro anos, menos de três mil votos separaram Carlos Moedas do até então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, que era visto como o favorito à reeleição. Moedas vencia mas passaria os quatro anos seguintes a queixar-se da margem de manobra e de apoio para implementar o seu programa, uma vez que os sete mandatos da sua lista tinham do lado oposto os mesmos sete do PS, dois da CDU e um do Bloco de Esquerda. Daí que Carlos Moedas tenha pedido não apenas a vitória mas tenha mesmo “namorado” a ideia de uma maioria absoluta, de forma a poder governar de forma mais livre.

Os lisboetas deram-lhe um reforço de votação e de distância para o segundo classificado, mas não a ansiada maioria.

Ainda com três grandes freguesias por fechar oficialmente os resultados, Moedas fez o discurso de vitória. À oposição, o candidato da coligação que reúne o PSD, o CDS-PP e a Iniciativa Liberal pediu “responsabilidade”, porque necessita de “todos à volta da mesa”. Aos alfacinhas, agradeceu pela continuação do “projeto” por mais um mandato.

Carlos Moedas avançou ainda que a coligação de direita teve mais 30 mil votos do que na última ida às urnas e garante que “agora sim” irá conseguir prosseguir o programa que não era possível concluir em apenas quatro anos. Esse número não era ainda oficial, mas no momento em que Moedas estava em palco liderava a corrida com uma vantagem de 13 mil votos, conseguindo a tal folga que não tinha tido, na anterior corrida contra Fernando Medina. No fim da noite, confirmou-se: Moedas conquistou mais 27 mil votos que em 2021.

No entanto, por mais de uma vez, reforçou que o resultado é uma maior responsabilidade para si mas também exige uma responsabilidade da oposição. Questionado pelos jornalistas, admitiu que poderia não chegar à maioria absoluta. “Governámos com sete mandatos, também governaremos com oito”, disse. No entanto, seriam necessários nove dos 17 mandatos para a tal maioria absoluta. Perto das duas horas da manhã, o Chega já havia eleito Bruno Mascarenhas, e pode eventualmente estar aí a margem para Moedas ir aprovando as medidas com as quais a esquerda não concorda. No final, com as contas feitas, o Chega elegeu mesmo dois vereadores, contra apenas um da CDU. E Moedas passou de sete para oito, ficando sem maioria para decidir sozinho.

Ainda assim, o reeleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa, insistiu: “os nossos parceiros são estes, são os da coligação, o CDS e a Iniciativa Liberal, e também os independentes que se juntam a nós”.

Perante uma união de quase todas as esquerdas — faltou a CDU, já lá vamos — Moedas surgiu apoiado pelo seu partido, o PSD, mas também o CDS e a Iniciativa Liberal. Há quatro anos, não tinha a IL mas tinha o MPT e o PPM. Em 2021, também a candidatura socialista tinha diferenças, uma vez que se apresentou a concurso com o Livre, mas sem o Bloco de Esquerda, que então conquistou 6,2%, que junto com os votos do PS teria sido suficiente para dar o maior número de votos a Fernando Medina.

Já o PCP (com Os Verdes, na CDU), tanto em 2021 como agora em 2025, não apoiou o PS e teve resultados importantes. Nesta última eleição, João Ferreira ficou nos 10%, taco a taco com o Chega na luta pela terceira posição na capital. Acabou por ser o Chega a ficar na frente, por… 11 votos.

Se há quatro anos os votos do Bloco (e também da CDU, claro) fizeram falta a Medina, a resistência eleitoral de João Ferreira (que já em 2021 tinha obtido 10%) acabou por penalizar desta vez a candidatura de Alexandra Leitão, apoiada por PS, Livre, Bloco e PAN.

Ainda relativamente cedo na noite eleitoral, e com muitos milhares de votos por contar, Leitão assumiu a “inteira responsabilidade pelo resultado, que não era aquele que queria”, prometeu “lealdade a quem venceu as eleições”, mas também “uma oposição rigorosa, firme e pela positiva”. “Quem perde tem legitimidade e obrigação de fazer oposição”, sublinhou, revelando que já tinha dado os parabéns a Carlos Moedas.

“Foi uma caminhada longa e bonita, de uma convergência que não me arrependo um segundo de ter feito”, numa referência à convergência feita com o Livre, o Bloco de Esquerda e o PAN.

Questionada sobre o “elefante na sala”, recusou imputar culpas à CDU por não ter integrado a grande coligação e por, dessa forma, ter limitado as hipóteses de uma eventual vitória à esquerda.

O Presidente da Câmara terminou a noite a dizer que os lisboetas “querem mais Moedas!”, seguindo-se uma chuva de moedas (de chocolate), sobre o palco. E despediu-se da multidão dançando ao som de “One More Time” (“Mais Uma Vez”) dos Daft Punk, alusivo a uma nova celebração.

Notícia atualizada às 3:15 com os valores finais da contagem dos votos em Lisboa