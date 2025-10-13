Núcleo duro da direção do PSD reúne-se dois dias depois de vitória nas autárquicas

O núcleo duro da direção do PSD, a comissão permanente, vai reunir-se na terça-feira de manhã, dois dias depois da vitória eleitoral nas eleições autárquicas de domingo. De acordo com uma nota à imprensa, a Comissão Permanente Nacional reúne-se a partir das 10:30 num hotel em Lisboa, prevendo-se que Leonor Beleza, primeira vice-presidente do partido, faça declarações à imprensa no final.

Este órgão integra o presidente do PSD e também primeiro-ministro, Luís Montenegro, os seis ‘vices’ do partido, o secretário-geral e líder parlamentar Hugo Soares e, como convidado, o coordenador nacional autárquico Pedro Alves. Apesar de não ter sido indicado qualquer tema para a convocatória à imprensa, a reunião acontece dois dias depois das autárquicas de domingo que o PSD venceu.

Sozinho e em coligações, os sociais-democratas têm o maior número presidentes de câmara eleitos, 136, de acordo com os resultados provisórios do Ministério da Administração Interna, sendo que em 109 concelhos governarão com maioria absoluta. Destes, 78 foram eleitos em listas apenas do PSD e 58 em coligações (44 em listas AD, apenas com o CDS-PP, quatro com CDS-PP e IL e outras dez com alianças variáveis).

No total, o PSD conseguiu perto de 1,9 milhões de votos e 34,31% do total. Além destes 136 concelhos, os sociais-democratas apoiaram ainda seis movimentos independentes que venceram, entre os quais Isaltino Morais em Oeiras e Maria das Dores Meira em Setúbal.

Em relação às anteriores autárquicas, em 2021, o partido conquistou mais 22 câmaras (tinha 114) e inverteu a liderança do poder local, com mais câmaras e freguesias do que o PS, o que lhe permitirá liderar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (Anafre), o objetivo traçado por Luís Montenegro.

O PSD, sozinho ou em coligações, ganhou os cinco municípios com mais população no país – mantém Lisboa e Cascais, recuperando Porto, Vila Nova de Gaia e Sintra –, vencendo também no bastião socialista Guimarães.

No entanto, o PSD perdeu capitais de distrito em relação há quatro anos (lidera agora sete, contra nove em 2021): ficou sem os bastiões de Bragança e Viseu e câmaras que detinha como Coimbra e Faro; em contrapartida, ganhou Beja pela primeira vez e recuperou o Porto, mantendo Aveiro, Braga, Lisboa, Portalegre e Santarém.

Nas autárquicas de 10 de outubro, o PS foi o segundo partido e conquistou, sozinho, 126 câmaras, e mais duas em coligação com o Livre e PAN. Os Grupos de Cidadãos conseguiram a presidência de 20 câmaras e a CDU de 12. O CDS-PP elegeu, sozinho, seis presidentes de câmaras e o Chega conseguiu vencer em três concelhos.