OpenAI anuncia parceria com a Broadcom para aumentar capacidade de processamento de IA

A OpenAI estabeleceu uma parceria com a empresa norte-americana de software e semicondutores Broadcom para produzir os seus primeiros processadores internos de inteligência artificial (IA). As duas empresas irão colaborar na criação de 10 gigawatts (GW) de aceleradores de IA personalizados.

O anúncio levou a uma valorização das ações da Broadcom em cerca de 10%, refletindo o interesse dos investidores em empresas especializadas em inteligência artificial.

De acordo com a Reuters, a OpenAI será responsável pelo desenho dos chips, enquanto a Broadcom ficará encarregue do desenvolvimento e implementação, prevista para a segunda metade de 2026. Estes chips personalizados terão uma capacidade total de 10 GW, o que corresponde a um consumo de energia equivalente ao necessário para mais de oito milhões de casas nos Estados Unidos — cerca de cinco vezes a eletricidade gerada pela imponente barragem Hoover, situada entre os estados norte-americanos do Nevada e do Arizona.

“Fazer esta parceria com a Broadcom é um passo fundamental para construir a infraestrutura necessária para desbloquear o potencial da IA”, disse Sam Altman, CEO da OpenAI, em comunicado esta segunda-feira.

Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados, e ainda não foi explicado de que forma a OpenAI financiará o projeto.

“O financiamento de um acordo de chips desta dimensão exigirá provavelmente uma combinação de rondas de investimento, pré-encomendas, investimentos estratégicos e apoio da Microsoft, bem como o aproveitamento de receitas futuras e linhas de crédito potenciais”, disse Gadjo Sevilla, analista da eMarketer, citado pela Reuters. De acordo com o comunicado, a OpenAI e a Broadcom explicam ainda que a implementação dos novos chips personalizados deverá estar concluída até ao final de 2029.

O acordo entre OpenAI e Broadcom é o mais recente de uma série de grandes investimentos em chips que faz crescer o apetite da indústria tecnológica por poder computacional e sistemas de IA mais avançados.

Nas últimas semanas, a OpenAI anunciou um acordo de fornecimento de chips de IA de 6 GW com a AMD, que inclui uma opção de compra de participação na fabricante de chips. Isto aconteceu poucos dias depois de revelar que a Nvidia está a planear investir cerca de 100 mil milhões de dólares na startup e fornecer sistemas de data center com pelo menos 10 GW de capacidade. A empresa liderada por Sam Altman pretende ainda investir 25 mil milhões de dólares num mega data center na Argentina.