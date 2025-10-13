Inteligência Artificial

OpenAI planeia investir 25 mil milhões de dólares em centro de dados na Argentina

A empresa liderada por Sam Altman assinou um acordo de intenção com a empresa energética Sur Energy para investir 25 mil milhões de dólares num centro de dados, para potenciar o crescimento de IA.

A OpenAI está a planear investir até 25 mil milhões de dólares na construção de um mega centro de dados na Argentina, em parceria com a empresa energética Sur Energy.

Segundo a Reuters, o projeto, descrito como “uma das maiores iniciativas de infraestrutura tecnológica e energética da história do país”, prevê a criação de uma instalação de grande escala com capacidade de até 500 megawatts (MW), destinada a sustentar operações de computação avançada de inteligência artificial (IA).

A iniciativa, que já conta com um acordo de intenção assinado, será estruturada ao abrigo do Regime de Incentivos para Grandes Investimentos, criado em 2024 para atrair capital estrangeiro e impulsionar o desenvolvimento tecnológico e energético da Argentina, que atualmente enfrenta grande instabilidade política e financeira.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, anunciou o projeto, referindo-se a ele como “Stargate Argentina” — sendo este o primeiro empreendimento da empresa de inteligência artificial na América do Sul. “Estamos orgulhosos de lançar o Stargate Argentina, um novo e empolgante projeto de infraestrutura em parceria com uma das principais empresas de energia do país, a Sur Energy”, afirmou Sam Altman, citado pela Reuters. Segundo o CEO e co-fundador da OpenAI, o projeto reflete o reconhecimento da região como um polo de “talento, criatividade e ambição”.

Nas últimas semanas, a OpenAI tem fechado importantes acordos com várias gigantes tecnológicas, incluindo a Nvidia, Oracle e AMD, fortalecendo as suas parcerias estratégicas para impulsionar o desenvolvimento e a expansão da IA a nível global.

A OpenAI, criadora do popular ChatGPT, conta atualmente com mais de 800 milhões de utilizadores semanais e atingiu uma avaliação de mercado de 500 mil milhões de dólares após uma recente venda secundária de ações, consolidando-se como a startup mais valiosa do mundo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

OpenAI planeia investir 25 mil milhões de dólares em centro de dados na Argentina

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

AMD dispara 37% após acordo de chips e capital com a OpenAI

Tiago Alexandre Pereira,

A AMD e a detentora do ChatGPT fecharam um acordo multimilionário de chips de IA para a construção de centros de dados. A empresa liderada por Sam Altman poderá ainda adquirir até 10% da AMD.