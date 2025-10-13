OpenAI planeia investir 25 mil milhões de dólares em centro de dados na Argentina

A OpenAI está a planear investir até 25 mil milhões de dólares na construção de um mega centro de dados na Argentina, em parceria com a empresa energética Sur Energy.

Segundo a Reuters, o projeto, descrito como “uma das maiores iniciativas de infraestrutura tecnológica e energética da história do país”, prevê a criação de uma instalação de grande escala com capacidade de até 500 megawatts (MW), destinada a sustentar operações de computação avançada de inteligência artificial (IA).

A iniciativa, que já conta com um acordo de intenção assinado, será estruturada ao abrigo do Regime de Incentivos para Grandes Investimentos, criado em 2024 para atrair capital estrangeiro e impulsionar o desenvolvimento tecnológico e energético da Argentina, que atualmente enfrenta grande instabilidade política e financeira.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, anunciou o projeto, referindo-se a ele como “Stargate Argentina” — sendo este o primeiro empreendimento da empresa de inteligência artificial na América do Sul. “Estamos orgulhosos de lançar o Stargate Argentina, um novo e empolgante projeto de infraestrutura em parceria com uma das principais empresas de energia do país, a Sur Energy”, afirmou Sam Altman, citado pela Reuters. Segundo o CEO e co-fundador da OpenAI, o projeto reflete o reconhecimento da região como um polo de “talento, criatividade e ambição”.

Nas últimas semanas, a OpenAI tem fechado importantes acordos com várias gigantes tecnológicas, incluindo a Nvidia, Oracle e AMD, fortalecendo as suas parcerias estratégicas para impulsionar o desenvolvimento e a expansão da IA a nível global.

A OpenAI, criadora do popular ChatGPT, conta atualmente com mais de 800 milhões de utilizadores semanais e atingiu uma avaliação de mercado de 500 mil milhões de dólares após uma recente venda secundária de ações, consolidando-se como a startup mais valiosa do mundo.