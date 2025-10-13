Parfois tem 100 vagas de emprego para preencher com Natal à porta

A Parfois está à procura de 100 operadores de armazém para reforçar as equipas especialmente no período da Black Friday e do Natal. A marca portuguesa de acessórios de moda garante 870 euros de salário base fixo, bem como um subsídio de refeição de 9,5 euros diários (pago em cartão de refeição).

“A Parfois está à procura de 100 operadores de armazém. Estas oportunidades têm como objetivo reforçar as equipas nos centros logísticos de Canelas, no Porto, e São João de Ver, em Aveiro, para dar a melhor resposta aos períodos de maior volume de vendas, incluindo a Black Friday e o Natal”, anunciou esta segunda-feira a consultora de recursos humanos Clan, que está a tratar de recrutar estes trabalhadores.

Em comunicado, é explicado que estes operadores de armazém terão como principais responsabilidades as tarefas de separação de produtos, embalamento e preparação de encomendas, a realização de cargas e descargas e a garantia do bom funcionamento e organização de armazém e operações logísticas.

“Para o desempenho destas funções, a Parfois e o Clan estão à procura de profissionais com, pelo menos, o 9º ano de escolaridade completo, viatura própria e que tenham, preferencialmente, experiência em armazém”, detalha a consultora de recursos humanos, que realça que será valorizado também o dinamismo, proatividade e o sentido de responsabilidade.

“É igualmente fundamental a disponibilidade para trabalhar em horários rotativos, em função das necessidades operacionais da empresa”, frisa o Clan.

Quanto às condições oferecidas a estes profissionais, a Parfois promete 870 euros de rendimento base, 9,5 euros diários de subsídio de refeição e a “possibilidade de integrar uma equipa alargada e multifacetada, que contribui para o sucesso de uma marca global”.

Os interessados podem submeter a sua candidatura online ou através de contacto telefónico, ligando para o 210 342 222.