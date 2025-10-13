Pérez-Llorca reforça escritório de Lisboa com o sócio Sébastien Coquard

A Pérez-Llorca integrou Sébastien Coquard como sócio das áreas de Corporate e Infraestruturas no seu escritório de Lisboa. O advogado transita da MSC Mediterranean Shipping Company.

“O Sébastien traz um profundo conhecimento do mercado internacional de infraestruturas e logística, que reforça significativamente as nossas competências em Lisboa e permitirá oferecer aos nossos clientes uma proposta de valor que vai muito para além do mercado nacional. Além disso, a sua relação com empresas e entidades públicas em diversos mercados emergentes vai reforçar o apoio que prestamos aos nossos clientes com interesses em regiões como a América Latina e mercados lusófonos, em particular”, revela em comunicado o country chair da Pérez-Llorca em Portugal Gonçalo Capela Godinho.

Antes de se juntar à Pérez-Llorca, Sébastien Coquard desenvolveu a sua carreira num dos principais conglomerados privados de transporte marítimo, terminais portuários e logística, onde liderou operações de M&A em diferentes geografias e participou na negociação de contratos comerciais complexos. Ao longo da sua carreira, teve também a oportunidade de prestar assessoria aos diversos conselhos de administração do grupo, onde ocupou posições de governança.