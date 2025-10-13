Sociedades

Pérez-Llorca reforça escritório de Lisboa com o sócio Sébastien Coquard

Sébastien Coquard integra a Pérez-Llorca como sócio das áreas de Corporate e Infraestruturas no seu escritório de Lisboa. O advogado transita da MSC Mediterranean Shipping Company.

A Pérez-Llorca integrou Sébastien Coquard como sócio das áreas de Corporate e Infraestruturas no seu escritório de Lisboa. O advogado transita da MSC Mediterranean Shipping Company.

O Sébastien traz um profundo conhecimento do mercado internacional de infraestruturas e logística, que reforça significativamente as nossas competências em Lisboa e permitirá oferecer aos nossos clientes uma proposta de valor que vai muito para além do mercado nacional. Além disso, a sua relação com empresas e entidades públicas em diversos mercados emergentes vai reforçar o apoio que prestamos aos nossos clientes com interesses em regiões como a América Latina e mercados lusófonos, em particular”, revela em comunicado o country chair da Pérez-Llorca em Portugal Gonçalo Capela Godinho.

Antes de se juntar à Pérez-Llorca, Sébastien Coquard desenvolveu a sua carreira num dos principais conglomerados privados de transporte marítimo, terminais portuários e logística, onde liderou operações de M&A em diferentes geografias e participou na negociação de contratos comerciais complexos. Ao longo da sua carreira, teve também a oportunidade de prestar assessoria aos diversos conselhos de administração do grupo, onde ocupou posições de governança.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Pérez-Llorca reforça escritório de Lisboa com o sócio Sébastien Coquard

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Especial

Lobbying. Entre a transparência e os limites da advocacia

Frederico Pedreira,

Um dos pontos debatidos nas propostas de regulamentação do lobbying é se os advogados devem ou não ser abrangidos pelo regime, tendo em conta o sigilo profissional.