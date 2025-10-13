Pinhal Novo recebe Menção Honrosa no Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros

A Junta de Freguesia de Pinhal Novo foi distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros com uma Menção Honrosa na categoria Apoio Social, subcategoria Iniciativas de Voluntariado Social. A distinção destaca o compromisso da autarquia com projetos que fortalecem a coesão da comunidade e promovem experiências coletivas significativas, como é o caso do “Natal na Vila”, uma iniciativa que envolve todos os agentes do território e valoriza a participação ativa da população local.

O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros?

Representa um importante momento de validação externa, por entidade imparcial de ações, projetos, políticas, que conferem qualidade de vida aos territórios e às comunidades.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguidos?

A principal razão foi a ambição da construção de um Natal sem cedências a aspetos meramente comerciais e que fosse construído e vivido ao jeito de uma comunidade singular, onde todos os agentes do território se dão as mãos.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) — e de que forma foram superados?

Os desafios centram-se, sempre, na gestão do tempo e dos recursos financeiros. Os segundos porque são, naturalmente, sempre, escassos. O primeiro porque o projeto nasce no seio de uma comunidade sempre envolvida em ações e realizações onde as parcerias falam mais alto.

De que maneira o(s) projeto(s) distinguidos têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

O “Natal na Vila” faz de uma festa de família, a festa da família pinhalnovense, onde as crianças são sempre os “reis Magos” e onde apreendem que é a comunidade que faz o (seu) Natal sustentável. Mercadinho, ateliês, workshops, espetáculos de Música, Teatro e Dança, presépio vivo, animação permanente no recinto, jogos tradicionais, fábrica dos brinquedos e estendal solidário são o programa de todos para todos.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?

O programa é promovido por uma parceria que se consolida a cada momento: Junta de Freguesia de Pinhal Novo e Confraria da Sopa Caramela, com a intervenção indispensável da Câmara Municipal de Palmela e um forte envolvimento das associações locais e da comunidade. Trata-se de uma “equipa” que tem tudo para garantir mais coesão social e territorial e que se estende a todas as áreas da vida social em Pinhal Novo.