Portugal já tem três MBA executivos entre melhores do mundo

Portugal já tem três MBA executivos entre os 100 melhores do mundo, de acordo com o ranking do jornal britânico Financial Times. Nesta edição, o The Lisbon MBA, que junta a Universidade Católica à Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE), consolida a liderança nacional, mas é o MBA executivo do ISCTE que mais sobe. Já o programa da Porto Business School estreia-se nesta tabela, ocupando a posição 95.

“O The Lisbon MBA Católica/Nova consolida a sua posição de liderança em Portugal, sendo considerado, pelo quarto ano consecutivo, entre os 100 melhores MBA executivos do mundo“, sublinham os responsáveis por esse programa, numa nota enviada às redações.

No ranking mundial, o The Lisbon MBA ocupa a posição 61. Já no ranking europeu, aparece no lugar 37, isto é, está no top 40 europeu.

“Três anos após a conclusão do programa, os alumni registam uma valorização salarial média de 63%, atingindo um rendimento anual bruto médio de 208.060 doláres”, salientam a Nova SBE e a Católica.

E destacam que este é o “programa mais internacional do mercado nacional, atraindo cada vez mais candidatos internacionais que escolhem Portugal para fazer o seu MBA”. Em concreto, 35% de alunos deste MBA executivo são internacionais, representando 14 nacionalidades diferentes.

“Estar consecutivamente ano após ano entre os melhores do mundo é um grande orgulho que nos motiva a fazer sempre melhor. A nossa missão de formar líderes com princípios leva-nos a continuar a apostar numa formação holística, que olha para o desenvolvimento por uma perspetiva profissional e humana, com um propósito claro de apoiar os nossos alunos na sua aspiração de se tornarem agentes de mudança positiva e sustentável”, afirma a diretora executiva do The Lisbon MBA, Maria José Amich.

MBA executivo do ISCTE é o que mais sobe

O MBA executivo do ISCTE Executive Education já é repetente neste ranking do Financial Times, mas, desta vez, sobe 11 posições, chegando ao 81.º lugar a nível mundial e ao 38.º a nível europeu.

“Entre as escolas portuguesas incluídas no ranking, o ISCTE Executive Education registou o maior crescimento, consolidando pelo terceiro ano consecutivo a sua presença entre os 100 melhores programas de MBA executivos do mundo”, frisa a escola, em comunicado.

Em reação, o presidente, José Crespo de Carvalho, argumenta que esta melhoria é um “reconhecimento da consistência e muito trabalho“. “Não há milagres em educação como não há milagres em formação executiva: há trabalho, continuidade e qualidade”, afirma o responsável, em declarações ao ECO.

E continua: “estar entre os 100 melhores executive MBA do mundo é estar no mapa global da formação de executivos. É também mostrar que Portugal tem uma escola de gestão capaz de competir com as melhores da Europa e do mundo. É uma mensagem para o país e para as empresas portuguesas: temos talento, temos qualidade académica e temos uma rede de alumni e parceiros internacionais que rivaliza com as melhores práticas globais“.

Também este programa tem uma forte vertente internacional, com uma parceria com a London Business School e com a La Fábrica de Sevilla.

Uma estreia

Ao The Lisbon MBA e ao MBA executivo do ISCTE, vem juntar-se, este ano, um outro programa português, no ranking do Financial Times. O MBA executivo da Porto Business School (PBS) estreia-se, alcançando a posição 95 a nível mundial e o lugar 34 a nível europeu.

“Esta entrada histórica confirma a PBS como uma das três melhores escolas de negócios portuguesas e a primeira, fora de Lisboa, a integrar esta classificação internacional, reforçando o reconhecimento global da qualidade e do impacto da formação executiva da Universidade do Porto”, enfatiza a escola, em comunicado.

No que diz respeito ao progresso de carreira, há a destacar um aumento salarial de 59% dos alumni deste programa, com uma remuneração média anual de 157 mil dólares.

“Este resultado reflete o compromisso contínuo da PBS com a formação de líderes capazes de transformar as organizações e a sociedade, combinando rigor académico, impacto real e uma visão global. É também um sinal claro de que a excelência não tem de estar concentrada em Lisboa. O Norte de Portugal afirma-se como um polo de talento e inovação empresarial”, assinala José Esteves, dean da PBS.

Este ranking do Financial Times distingue, todos os anos, os 100 melhores MBA do mundo, segundo vários critérios, nomeadamente os aumentos salariais, a progressão na carreira, a diversidade e a responsabilidade social dos programas.