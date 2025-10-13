Portuguesa Start Ventures investe na ClaimSorted para revolucionar gestão de sinistros

A Start Ventures anunciou esta segunda feira a sua participação na ronda Seed de 13,3 milhões de dólares da ClaimSorted — uma das maiores rondas de investimento inicial já registadas no setor Insurtech. A ronda foi liderada pela Atomico, com a participação da Eurazeo, Y Combinator, firstminute capital e vários angel investors especialistas no setor.

A ClaimSorted “está a redefinir a gestão de sinistros, transformando um processo tradicionalmente moroso e dispendioso numa vantagem competitiva para as seguradoras e numa experiência mais justa e transparente para os segurados”, salienta João Freire de Andrade, Executive Director da Start Ventures “e representa exatamente o tipo de empresa que procuramos apoiar — uma equipa fundadora com profundo conhecimento do setor, capaz de resolver ineficiências estruturais através da tecnologia e de uma execução exemplar. Para o gestor da Start Ventures, “o momento do sinistro é o mais sensível na relação entre seguradora e cliente. Ao reinventar esse processo, a ClaimSorted está a reforçar a confiança e a eficiência em toda a cadeia de valor.”

Fundada por Pavel Gertsberg e German Mikulski, a ClaimSorted acumula experiência em empresas como a Hiscox, Lemonade, AXA, Hartford e Liberty Mutual — com uma plataforma baseada em inteligência artificial que permite processar sinistros três vezes mais rápido do que os prestadores tradicionais, melhorando a satisfação dos segurados (NPS) em mais de 10 pontos.

“Com mais de 20 seguradoras parceiras nos EUA, Reino Unido e União Europeia, a ClaimSorted está a afirmar-se como uma referência global na nova geração de gestão de sinistros”, acrescenta João Freire de Andrade afirmando que “o investimento permitirá acelerar a expansão internacional da ClaimSorted e o desenvolvimento de novos produtos, reforçando a sua missão de simplificar, agilizar e tornar mais justo o processo de sinistros”.

“Enquanto investidores, acreditamos que o futuro dos seguros passa pela transparência operacional e pela automatização inteligente,” conclui João Freire de Andrade, a “empresa está a construir exatamente isso — e em escala. E ao posicionar-se como prestador deste serviço (Third-Party Administrator) não há qualquer fricção tecnológica para a seguradora.”

A ClaimSorted, com sede em Nova Iorque e Londres, trabalha com seguradoras nos EUA, Reino Unido e União Europeia e é considerada uma TPA (Third-Party Administrator) de nova geração, criada para ajudar seguradoras a “oferecer resultados de sinistros mais rápidos, justos e eficientes”.

Já a Start Ventures, que contribuiu com 500 mil libras para esta ronda de investimento, define-se como uma sociedade de capital de risco que investe em empresas tecnológicas globais em early stage com foco em B2B. Sendo um fundo de capital de risco do grupo financeiro BIG, “apoia fundadores visionários que estão a transformar o setor financeiro, em particular o de seguros, através da inovação”, explica João Freire de Andrade.