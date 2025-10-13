Procura por antidepressivos cresceu 24% no último ano, de acordo com dados da Cofares

A procura acumulada de antidepressivos nas farmácias comunitárias espanholas cresceu 24% no último ano, revela o Observatório de Tendências da Cofares por ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental.

Em Espanha, os transtornos depressivos são os problemas de saúde mental mais frequentes registados no histórico clínico da população, com 47,8 casos por cada 1.000 habitantes, atrás da ansiedade e das doenças do sono. Madrid lidera a procura por antidepressivos nas farmácias, com 32% do total, seguida pela Catalunha (18%) e pela Comunidade Valenciana (14%). Além disso, o último Relatório Anual do Sistema Nacional de Saúde indica que as mulheres consomem entre 1,5 e 3 vezes mais antidepressivos do que os homens em todas as faixas etárias.

Apesar do aumento da procura por antidepressivos, a procura por ansiolíticos, que constitui 53% do mercado total de psicofármacos, estabilizou desde novembro de 2024, com uma queda de 2% em unidades em relação a 2024, após o aumento durante a pandemia.

O Observatório destaca ainda um padrão sazonal acentuado na procura, com picos após os períodos de férias. Em 2024 e 2025, estes aumentos ocorrem entre fevereiro e março e também se observam em setembro e outubro.

Em Espanha, mais de 39% da população convive com algum problema de saúde mental, percentagem que ultrapassa os 40% em pessoas com mais de 50 anos e atinge os 50% em pessoas com mais de 85 anos. A ansiedade afeta 10% da população, com uma incidência duas vezes maior nas mulheres (14%) do que nos homens (7%), e é o problema de saúde mental predominante em jovens com menos de 25 anos.