Presidenciais 2026

Sondagem dá empate técnico entre Gouveia e Melo, Marques Mendes e Ventura nas presidenciais

  • ECO
  • 7:40

Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes e André Ventura surgem empatados numa nova sondagem, que assume uma margem de erro de 3,5%. Seguro em quarto lugar.

Henrique Gouveia e Melo continua a liderar as intenções de voto, mas está a perder terreno face aos demais candidatos presidenciais. Uma nova sondagem feita pela Intercampus para o Correio da Manhã mostra um empate técnico entre o almirante (21,6%), Luís Marques Mendes (19,7%) e André Ventura (19,1%), dada a margem de erro na ordem dos 3,5%.

Em quarto lugar, surge António José Seguro (10,2%), muito próximo de João Cotrim Figueiredo (9,9%). Já Catarina Martins reúne, neste momento, 5,9% das intenções de voto, enquanto António Filipe consegue 3,7%, nesta nova sondagem.

De acordo com o Correio da Manhã, procurou-se também perceber que partidos estão mais próximos dos candidatos presidenciais. Gouveia e Melo conquista votos sobretudo no PS e no PSD, ainda que tenha apoio em todos os partidos. Já o Chega “é o partido mais fiel ao seu candidato”, isto é, 73% pretendem votar em André Ventura.

