“The Core” impulsiona o talento emergente na quinta edição da Iberseries & Platino Industria

A quinta edição do Iberseries & Platino Industria, o principal evento profissional do setor audiovisual ibero-americano, encerrou as suas portas consolidando-se como a edição mais internacional e concorrida. Mais de 2.000 credenciados provenientes de 40 países reuniram-se para debater as novas tendências do setor e explorar oportunidades de colaboração entre a Europa e a América Latina.

A The Core, escola audiovisual de referência em Espanha pertencente à Planeta Formación y Universidades, teve um papel de destaque durante o encontro através do Workshop de Showrunners, uma sessão de formação que reuniu criadores, argumentistas e produtores, com o objetivo de fortalecer a figura do showrunner na indústria.

O workshop, coordenado por Enrique Darriba, produtor executivo e diretor do Mestrado em Produção Executiva de Conteúdos Audiovisuais da The Core, selecionou 12 projetos entre dezenas de candidaturas e contou com a participação de profissionais como Jorge Redondo, Tatiana Rodríguez, Miquel Peidro e Mariano Baselga, que ofereceram mentoria e formação avançada em criação, escrita e gestão de projetos.

«O Workshop de Showrunners consolidou-se como um espaço único onde o talento e a indústria se encontram. A nossa missão é acompanhar os criadores no processo de transformar as suas ideias em projetos competitivos, reforçando o tecido audiovisual a partir da formação e da colaboração», destacou Enrique Darriba durante o encontro.

Durante o evento, alunos do The Core do Mestrado em Roteiro e do Mestrado em Produção Executiva participaram dos pitches organizados pelo Madrid Film Office, apresentando seus projetos a profissionais e potenciais parceiros do setor. Além disso, um grupo de alunos da escola desenvolveu a Diverseries, uma revista criada para entrevistar diretores, roteiristas, produtores executivos e outros participantes que participaram ou visitaram a quinta edição da Iberseries & Platino Industria.

A edição reuniu mais de 400 palestrantes e profissionais de referência, com a participação de grandes empresas como Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, RTVE, TelevisaUnivision ou Atresmedia, entre outras. Durante quatro dias, o evento acolheu mais de 100 atividades, incluindo conferências, palestras, exibições, fóruns de coprodução e workshops de formação.

A presença da The Core no encontro reafirma o seu compromisso com a formação especializada e a ligação direta com a indústria, pilares do seu modelo educativo. A partir da sua sede em Madrid Content City, a The Core continua a impulsionar o talento criativo e técnico que define o futuro do audiovisual espanhol e latino-americano.