WTW revela preferências das empresas nos seguros de saúde

A WTW divulgou os resultados do Barómetro Seguro de Saúde 2025 depois de uma análise à evolução do mercado português de seguros de saúde, onde concluiu que as prioridades das empresas estão focadas em equilibrar custos, com as expectativas do talento e bem-estar, anunciaram em comunicado.

O estudo mostra que, apesar do “abrandamento da inflação médica em Portugal (de 12% em 2024 para 8% em 2025 e uma projeção de 7% para 2026), o custo do benefício a nível do seguro de saúde continua a pressionar os orçamentos empresariais”. De acordo com o relatório, “para responder, 70% das empresas já reajustam as suas apólices – seja aumentando copagamentos, incluindo novas coberturas ou revendo plafonds – numa tentativa de maximizar o ROI do investimento em benefícios”.

Assim, as prioridades das empresas estão voltadas para: o benefício fiscal, com as “empresas a beneficiarem de majoração de 20% em IRC nos gastos com seguros de saúde”; nos novos produtos e regulação, por exemplo com o “lançamento do Seguro de Saúde Padrão pela ASF, com enfoque em medicina preventiva e doenças graves”; na digitalização, com um forte “crescimento da telemedicina com impacto direto na redução de custos”; tal como o talento e experiência do colaborador, com o crescimento “da expectativa por benefícios flexíveis, personalizados e com foco em saúde mental e bem-estar financeiro”; e a medicina preventiva, com uma “aposta em check-ups, literacia em saúde e deteção precoce como resposta à maior complexidade das doenças”.

Para Pedro Nini de Oliveira, da WTW Portugal, “com base na experiência acumulada da consultora junto das maiores empresas nacionais e internacionais, o Barómetro reforça que a próxima fronteira dos benefícios será a integração entre prevenção, personalização e sustentabilidade. Os programas de bem-estar global assumem uma prioridade e importância fundamental”.

Já para Alexandre Falcão, da WTW Portugal, “as empresas estão a ser chamadas a equilibrar custos com propósito: oferecer pacotes de benefícios competitivos para atrair e reter talento, enquanto controlam orçamentos cada vez mais pressionados. A saúde mental, a medicina preventiva e a digitalização assumem-se como eixos estratégicos para o futuro.”

A WTW, que está presente em mais de 140 países e mercados, divulgou esta 4.ª edição do Barómetro Seguro de Saúde esta segunda-feira.