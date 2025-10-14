5 coisas que vão marcar o dia

No mesmo dia em que o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, são ouvidos no Parlamento, a União Europeia (UE) vota a regulamentação sobre o Chat Control. O Eurostat divulga preços da eletricidade e gás na UE relativos ao primeiro semestre do ano e o FMI apresenta o World Economic Outlook (WEO) de outubro. Em destaque está também a Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia, que ouve esta terça-feira o secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, assim como diversas entidades ligadas ao setor.

Ministros das Finanças e Economia no Parlamento

Esta tarde tem lugar a audição conjunta do ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e da secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, no âmbito da noção sintética de rendimento e sobre eventuais práticas em curso de consideração de prestações não contributivas como rendimento para efeitos de escalão de IRS e de acesso a outros apoios sociais. Ao longo do dia será também ouvidos o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, e o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.

Eurostat divulga preços da eletricidade e gás na UE

O Eurostat publica os preços da eletricidade e do gás na União Europeia no primeiro semestre deste ano. Nos últimos seis meses de 2024, o preço médio de gás natural em Portugal, quer para consumidores domésticos quer para empresas, ficou abaixo da média da União Europeia, mas acima dos de Espanha. No que toca a eletricidade, o cenário foi semelhante, no segmento doméstico. Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta indicadores sobre a atividade dos transportes com estatísticas rápidas do transporte aéreo relativas a agosto deste ano.

Votação da União Europeia sobre o ChatControl

A União Europeia vota esta terça-feira a regulamentação sobre o Chat Control, sendo que a posição da Alemanha pode determinar se as comunicações encriptadas continuarão protegidas ou se o bloco avançará para um modelo de controlo mais intensivo. Por cá, os diferentes partidos já se mostraram preocupados com a proposta, que é “ataque inaceitável” às mensagens privadas dos cidadãos.

Audições parlamentares na comissão de Ambiente e Energia

A Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia ouve esta terça-feira o secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, pelas 15h30. Antes disso terá reuniões com o Grupo Floene, REN Portgás Distribuição, Sonorgás, REN – Gasodutos, Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Também a Associação Portuguesa de Imprensa é ouvida na Comissão de Cultura para apresentação de propostas para o setor.

FMI atualiza perspetivas para economia mundial

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga o World Economic Outlook (WEO) de outubro, com previsões atualizadas para a economia mundial e a Zona Euro, incluindo Portugal, no que respeita ao PIB e à taxa de desemprego. Em julho o FMI reviu em 0,2 pontos percentuais as previsões de crescimento do PIB global para este ano, mas avisou que esta bonança é frágil e que o terreno continua minado por tensões e muita incerteza. O FMI publica ainda o seu Global Financial Stability Report.