Agosto bate novo recorde de passageiros nos aeroportos. Lisboa é o que menos cresce este ano

Agosto voltou a fazer jus ao título de mês de excelência no turismo português e levou a que passassem pelos aeroportos portugueses 7,8 milhões de passageiros, mais 5,2% do que no mesmo período do ano passado e um novo recorde, revelou esta terça-feira o INE.

“Desde o início de 2025 que se registaram máximos mensais históricos do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção do mês de fevereiro”, observa o instituto de estatística. Contabilizando o período de janeiro a agosto, o crescimento é de 4,9% para 49,8 milhões.

O saturado aeroporto de Lisboa regista o aumento menos expressivo: 3,1% com 22,45 milhões de passageiros. Entre as maiores infraestruturas, Faro tem o melhor desempenho, crescendo 6,8% para 7,3 milhões, seguido do Porto, com um aumento de 5,5% para 11,34 milhões.

O Reino Unido continua a ser o principal país de origem e destino dos voos e a ganhar expressão. Cresce 2,7% nos passageiros desembarcados e 2,5% nos embarcados, desde o início do ano. França ocupa a segunda posição, embora registe um ligeiro decréscimo. No top 5 estão ainda Espanha, Alemanha e Itália, sobressaindo o crescimento nestes dois últimos mercados nos passageiros desembarcados: 8,1% e 10,4%, respetivamente.

Comparando com o período pré-covid, o movimento de passageiros ficou 20% acima de 2019 em agosto. Entre janeiro e agosto o aumento é de 22,45%.

Carga e correio cai em agosto mas cresce no conjunto do ano

Em agosto, foram movimentadas 20,5 mil toneladas de carga e correio, menos 1,4% do que no mesmo mês de 2024. Um quebra que contraria a subida de 3,2% verificada em julho.

Desde o início do ano, a carga e correio cresce 2,1% para 168,8 mil toneladas. “O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 78,1% do total, atingindo 131,8 mil toneladas (+3,3% face ao mesmo período de 2024)”, acrescenta o INE. Nas restantes infraestruturas regista-se uma diminuição de 1,8% até agosto.

