Apple lança iPhone Air na China após aprovação do sistema eSIM

A Apple anunciou o lançamento do novo iPhone Air na China continental a 22 de outubro, coincidindo com a entrada em vigor dos serviços eSIM das principais operadoras do país, avançou hoje a imprensa local.

Com um preço inicial de 7.999 yuan (968 euros), o iPhone Air será o primeiro modelo da marca na China que funciona exclusivamente com eSIM, uma tecnologia que substitui os cartões físicos por módulos digitais integrados no aparelho.

O lançamento surge após China Mobile, China Unicom e China Telecom — os três principais operadores de telecomunicações chineses — terem recebido autorização do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação para iniciar o registo nacional de utilizadores com eSIM.

O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo na plataforma Douyin — a versão chinesa do TikTok — marcando a primeira aparição pública de Tim Cook, CEO da Apple, desde a inauguração da loja da Apple na plataforma Douyin Mall, em agosto. O executivo participou também num evento da empresa de brinquedos Pop Mart, em Xangai, onde recebeu uma figura comemorativa do personagem Labubu e destacou a ligação da Apple à criatividade e ao ‘design’ locais.

Apresentado em setembro, juntamente com a série iPhone 17, o iPhone Air é o modelo mais fino já lançado pela Apple, com um ecrã de 6,5 polegadas, estrutura em titânio polido e uma câmara traseira única de 48 megapíxeis.

O ‘design’ ultrafino e a ausência de ranhura para cartão SIM físico levaram ao adiamento do lançamento do dispositivo na China, enquanto a Apple aguardava a autorização oficial para operar com eSIM, aprovada este mês. O novo modelo inclui ainda uma câmara frontal de 18 megapíxeis com sensor quadrado, capaz de alternar automaticamente entre orientações vertical e horizontal, e funcionalidades de vídeo duplo que permitem gravar com as câmaras frontal e traseira em simultâneo.

A China, terceiro maior mercado mundial da Apple, é também um pilar fundamental na cadeia global de fornecimento da empresa.

Apesar da crescente concorrência local de marcas como Huawei e Xiaomi, Cook tem reiterado o compromisso de aumentar o investimento e o desenvolvimento tecnológico da Apple na China.

O lançamento do iPhone Air coincide com um novo impulso no setor na China e ocorre num contexto de tensões comerciais crescentes entre Pequim e Washington.