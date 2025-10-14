Trading Pro Challenge’25

BRANDS' ECO Aqui está o ranking da 4ª semana do Trading Pro Challenge’25

A quarta semana do Trading Pro Challenge’25 trouxe novas movimentações no topo da tabela e um novo vencedor semanal.

A 4.ª semana do Trading Pro Challenge’25 chegou ao fim e trouxe novas movimentações no topo da tabela.

Entre os muitos participantes que continuam a testar as suas estratégias na plataforma Trading Pro do novobanco, as diferenças começam a apertar e a disputa pelos prémios finais promete ser renhida até ao último dia.

Todos os concorrentes começaram a competição com 100.000 euros virtuais para investir em ações e ETFs, num ambiente de simulação que reproduz as dinâmicas reais dos mercados financeiros.

Nesta fase, o destaque vai para a consistência de RuiPX, que se mantém pelo segunda semana consecutiva no primeiro lugar do ranking geral, com um valor de conta que já atinge os 184.895,21 euros.

A competição vai oferecer prémios finais de 2.500, 5.000 e 7.500 euros aos três primeiros classificados, além de 1.000 euros por semana para o melhor investidor de cada ronda.

Veja aqui o ranking completo da 4.ª semana:

Quem se inscrever agora ainda pode concorrer aos prémios semanais de 1.000 € e pôr à prova o seu talento para investir.

BRANDS' ECO Trading Pro, a plataforma do pequeno investidor

Conteúdo Patrocinado,

Criada pelo novobanco, a plataforma Trading Pro quer democratizar o investimento, permitindo começar com 500 € e acesso aos principais mercados mundiais.