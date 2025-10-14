Autárquicas 2025

Autárquicas 2025. Veja aqui como foi a votação no seu município e na sua freguesia

Uma leitura dos resultados finais, com a ajuda de gráficos nacionais e de todas as regiões, tanto a nível municipal como na sua freguesia

As eleições autárquicas deste último domingo deram a vitória ao PSD, que passou a ser o partido mais votado localmente, algo que não sucedia desde 2009. Mas, pelo País fora, há inúmeras leituras possíveis, câmaras a trocar de mãos, confirmações e surpresas.

Veja abaixo um resumo gráfico dos resultados, podendo consultar como fechou, afinal, a votação no seu município e na sua freguesia.

Em atualização
Território Nacional
Portugal Continental e Regiões Autónomas
Votantes:
Mandatos:

Contagem %
Câmara Municipal
Assembleia Municipal
Assembleia de Freguesia

