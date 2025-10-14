Bruxelas multa marcas de luxo Gucci, Chloé e Loewe em 157 milhões

A investigação da Comissão Europeia concluiu que as três empresas limitaram os preços de revenda de produtos de roupa, calçado e acessórios durante oito anos.

A Comissão Europeia multou esta terça-feira as marcas de moda de luxo Gucci, Chloé e Loewe em 157 milhões de euros por terem limitado os preços de revenda de produtos de roupa, calçado e acessórios durante oito anos.

“A Comissão Europeia multou as empresas de moda Gucci, Chloé e Loewe por fixarem preços de revenda, em violação das regras de concorrência da União Europeia. A investigação da Comissão revelou que as três empresas restringiram a capacidade dos retalhistas independentes com quem trabalham de definir os seus próprios preços de venda, tanto ‘online’ como em lojas físicas, para produtos desenhados e vendidos sob as respetivas marcas”, anunciou a instituição em comunicado.

“Este tipo de comportamento anticoncorrencial aumenta os preços e reduz a escolha dos consumidores”, adianta Bruxelas, explicando que o valor total de 157 milhões de euros de multa já conta com uma redução pela cooperação das empresas de moda sediadas em Itália, França e Espanha de produtos de moda de luxo.