CA Vida apoia iniciativas contra o Cancro da Mama

A seguradora do Grupo Crédito Agrícola volta a participar em ações de sensibilização na luta contra o cancro da mama, anunciaram em comunicado.

A CA Vida vai estar a apoiar a “Corrida Sempre Mulher”, que acontecerá no dia 19 de outubro, no Parque das Nações, em Lisboa. A companhia em parceria com os seus colaboradores inaugurou também a Box CA Vida, – um espaço interativo que promove o exercício físico, a vida saudável e a participação ativa na Luta contra o Cancro da Mama.

A seguradora está também a celebrar o mês da luta contra o cancro da mama com a divulgação do movimento “Levanta os Braços por uma Boa Causa”, visível em 145 Montras Digitais e em 160 TV Corporativas das Agências do Grupo Crédito Agrícola.

Para além destas ações desenvolvidas, destaca-se também o apoio à investigação científica através de bolsas atribuídas à investigadora Ana Magalhães, do Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular (GIMM), que se dedica ao estudo do cancro da mama metastático. Paralelamente, a seguradora tem também investido em campanhas de literacia em saúde, promovendo a importância do rastreio e do autoexame como medidas de prevenção.

De acordo com dados da Liga Portuguesa contra o Cancro da Mama e do SNS, estima-se que, em 2022, cerca de 9.000 mulheres tenham sido diagnosticadas com cancro da mama e mais de 2.000 tenham morrido com esta doença.

A Seguradora Vida do Grupo Crédito Agrícola ocupa a 12.ª posição no ranking das maiores seguradoras do país com um volume de negócios de 244 546 euros em 2024. As 37 seguradoras do ranking nacional são analisadas uma por uma pelo ECOseguros com base no principal do seu relato extraído dos relatórios e contas.