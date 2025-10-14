Candidatos à Presidência da República juntam-se na conferência do 9.º aniversário do ECO
O ECO celebra o seu 9.º aniversário com a conferência Fábrica 2030, que reúne os principais candidatos à Presidência da República num debate sobre o futuro económico de Portugal.
O ECO assinala o seu 9.º aniversário com mais uma edição da conferência Fábrica 2030, que este ano decorre na manhã de 7 de novembro, na Fundação de Serralves, no Porto.
Sob o tema “Portugal que produz”, o evento reúne os principais candidatos à Presidência da República — Luís Marques Mendes, António José Seguro, André Ventura, João Cotrim de Figueiredo e Henrique Gouveia e Melo — num debate sobre os desafios e oportunidades da economia portuguesa.
A conferência contará ainda com painéis dedicados à competitividade, à reforma do Estado e à economia real, moderados por Luís Ferreira Lopes, e com intervenções de António Costa, diretor do ECO, na abertura e no encerramento dos trabalhos.
O evento pretende promover uma reflexão sobre o futuro económico de Portugal até 2030, valorizando o papel das empresas, da inovação e das políticas públicas na criação de um país mais produtivo e competitivo.
A Conferência Fábrica 2030 é aberta ao público. A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados. Reserve o seu lugar aqui.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Candidatos à Presidência da República juntam-se na conferência do 9.º aniversário do ECO
{{ noCommentsLabel }}