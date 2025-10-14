Candidatos à Presidência da República juntam-se na conferência do 9.º aniversário do ECO

O ECO assinala o seu 9.º aniversário com mais uma edição da conferência Fábrica 2030, que este ano decorre na manhã de 7 de novembro, na Fundação de Serralves, no Porto.

Sob o tema “Portugal que produz”, o evento reúne os principais candidatos à Presidência da República — Luís Marques Mendes, António José Seguro, André Ventura, João Cotrim de Figueiredo e Henrique Gouveia e Melo — num debate sobre os desafios e oportunidades da economia portuguesa.

A conferência contará ainda com painéis dedicados à competitividade, à reforma do Estado e à economia real, moderados por Luís Ferreira Lopes, e com intervenções de António Costa, diretor do ECO, na abertura e no encerramento dos trabalhos.

O evento pretende promover uma reflexão sobre o futuro económico de Portugal até 2030, valorizando o papel das empresas, da inovação e das políticas públicas na criação de um país mais produtivo e competitivo.

A Conferência Fábrica 2030 é aberta ao público. A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados. Reserve o seu lugar aqui.