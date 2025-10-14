Carneiro e César vão propor à Comissão Nacional do PS apoio a Seguro

Esta proposta é subscrita conjuntamente por José Luís Carneiro e Carlos César e estará em análise na Comissão Nacional do PS, marcada para domingo em Penafiel.

O secretário-geral e o presidente do PS vão propor à Comissão Nacional socialista o apoio a António José Seguro nas eleições presidenciais, avançou à Lusa fonte do partido.

