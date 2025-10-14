Orçamento do Estado 2026

OE2026. Carneiro vai propor abstenção do PS na generalidade

  • Lusa
  • 21:28

José Luís Carneiro já tinha aberto a porta à viabilização do OE2026, assegurando então que respeitaria e honraria a palavra que deu aos portugueses de "contribuir para a estabilidade política".

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, vai propor esta terça-feira à Comissão Política Nacional que o partido se abstenha na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), adiantou à Lusa fonte do partido.

Esta reunião do órgão do partido vai decorrer esta noite na sede do PS, em Lisboa, depois de o líder socialista ter estado a ouvir o grupo parlamentar precisamente sobre a proposta orçamental entregue a semana passada pelo Governo na Assembleia da República.

Quando a proposta foi entregue, ainda durante a campanha para as autárquicas, José Luís Carneiro já tinha aberto a porta à viabilização do OE2026, assegurando então que respeitaria e honraria a palavra que deu aos portugueses de “contribuir para a estabilidade política”.

Num comício em Braga na quinta-feira, o líder do PS assegurou que vai “contribuir para a estabilidade política” no debate do Orçamento do Estado para 2026, mas insistiu na necessidade de aumentar as pensões mais baixas “de forma duradoura e estrutural”. José Luís Carneiro decidiu ouvir a Comissão Política Nacional do PS sobre a decisão final a tomar quanto ao OE2026, servindo a reunião desta noite também para analisar os resultados eleitorais das eleições autárquicas de domingo.

Nas eleições autárquicas de domingo, o PS deixou de ser a principal força autárquica em Portugal e ficou com a presidência de 128 câmaras, duas delas em coligação, quando em 2021 tinha 149 câmaras, uma delas em coligação. Os socialistas perdem assim a liderança da ANMP para o PSD e voltaram a falhar o objetivo de conquistar Lisboa e Porto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

OE2026. Carneiro vai propor abstenção do PS na generalidade

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Empresas de dispositivos médicos lamentam encargo no OE2026

Mariana Bandeira,

Menos 886,9 milhões para aquisição de bens e serviços preocupam a Apormed. Indústria defende criação de fundo para tecnologias médicas com receita da contribuição extraordinária.