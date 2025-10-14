CMS Portugal assessora o Grupo Amethyst no seu primeiro investimento em Portugal

A CMS Portugal assessorou o Grupo Amethyst, um grupo internacional do setor da saúde, no seu primeiro investimento em Portugal, com a aquisição da Júlio Teixeira S.A., uma empresa portuguesa de destaque na área da medicina nuclear e radioterapia, reconhecida pela sua inovação e excelência clínica.

Para assessorar esta operação, a CMS Portugal contou com a sua equipa de Corporate M&A, liderada pelo sócio Francisco Xavier de Almeida, com a participação do Associado Coordenador David Apolónia e da Associada Francisca Pereira da Cruz.

A assessoria financeira ficou a cargo do Banco Finantia, que contou com a participação de Narciso Melo, Managing Director de Corporate Finance, e de Diogo Lemos, Director de M&A and Corporate Finance.

A vendedora foi assessorada pelos sócios Jorge Simões Cortez e Constança Carrington, com a participação do Associado Tiago Ribeiro dos Santos, do departamento de Corporate M&A da Morais Leitão. Contou, ainda, com a assessoria financeira da PwC, com José Pedro Ferreira, Diretor de Strategy & Corporate Finance, Maria Inês Enes, Manager e Diogo Nunes, Senior Consultant.

Segundo Francisco Xavier de Almeida: “fFoi com muito entusiasmo que assessorámos o Grupo Amethyst, no seu primeiro investimento em Portugal. Esta operação demonstra a atratividade do mercado português para investidores internacionais e evidencia a CMS como o parceiro de eleição para apoiar a entrada de novos players no nosso país.”