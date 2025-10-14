Cooprativa reforça equipa e alarga portefólio de clientes após dois anos de existência

Além de duplicar a equipa, a agência mudou-se para um novo espaço em Torres Vedras e abriu um segundo escritório em Lisboa para "garantir maior proximidade às marcas da capital".

A Cooprativa reforçou a sua equipa, numa altura em que se encontra a celebrar dois anos de atividade. À entrada de Catarina Augusto, que reforçou a liderança da agência assumindo a direção da área do digital, somam-se as contratações de Pedro Cachatra (social media manager), Rafaela Santos (designer) e Guilherme Puga (full stack developer).

“Este é apenas o começo. Queremos continuar a crescer enquanto empresa e, sobretudo, enquanto espaço onde a nossa equipa se desenvolve e se sente em casa. O nosso objetivo é formar pessoas especializadas, capazes de entregar a criatividade de que os negócios precisam, partilhando cada conquista com os nossos clientes, porque o verdadeiro crescimento só faz sentido em conjunto”, refere Simão Dias, fundador e sócio da agência.

A agência lançada em 2023 por três amigos de Torres Vedras com a promessa de “ideias com zero parra, muita uva”, conta atualmente com mais de 50 clientes no seu portefólio, como o Grupo Agris (dono da Agriloja e de outras 13 marcas), AdegaMãe wines, Oeste Portugal, Adega de Azueira, Omnisfera, Parras Wines, Shinecare, Câmara Municipal de Torres Vedras, WWF Portugal, Enable Mobility, Kia e Suzuki Moçambique ou UCC Coffee.

“Desde o primeiro dia, assumimos um compromisso: trabalhar com qualidade, consistência e de forma sustentada. Esse rigor trouxe-nos a confiança de marcas de grande dimensão e permitiu-nos captar clientes em Portugal e além-fronteiras. É uma prova de que, quando a entrega é sólida, os resultados acontecem naturalmente”, sublinha André Sousa Moreira, fundador e diretor criativo da Cooprativa, cujo percurso já o levou a trabalhar em agências como Leo Burnett Lisboa, Brandia Central, Lola Mullen Lowe Madrid, VML Madrid e Funnyhow.





Já Tiago Miguel Pimenta, outro dos fundadores e atual managing director da agência, aponta que o crescimento, “naturalmente bem-vindo, trouxe também novos desafios e uma ambição reforçada de fazer ainda melhor”.

“Apesar da expansão, a Cooprativa mantém o foco que sempre a distinguiu: uma orientação total para o cliente. É essa visão, centrada na entrega de valor e na superação diária das expectativas, que continua a impulsionar o crescimento sustentado da agência e que garante que, daqui a dois anos, haja novamente motivos para celebrar”, acrescenta.

Além da duplicação da equipa, a agência apostou também numa mudança para um novo espaço em Torres Vedras e na abertura de um segundo escritório, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, para “garantir maior proximidade às marcas da capital”.

A agência torreense assinou a recente campanha lançada pela AdegaMãe, “a mais expressiva campanha de comunicação até à data” do cliente, com o objetivo de celebrar Dory, uma das suas principais marcas de vinho.