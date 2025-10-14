BRANDS' ECO CUPRA Terramar: o SUV eletrificado para empresas
Um SUV com autonomia até 119 km em modo elétrico é a nova aposta da CUPRA para empresas e ENI.
A mobilidade está a atravessar uma das suas maiores transformações de sempre. A eletrificação automóvel deixou de ser apenas uma promessa de futuro para se tornar numa realidade cada vez mais presente nas estradas, impulsionada por metas ambientais, avanços tecnológicos e uma procura crescente por soluções de mobilidade mais eficientes.
Esse movimento é particularmente visível no setor empresarial, onde os híbridos plug-in e os veículos 100% elétricos ganham terreno como opção de frota. Razões não faltam: custos de utilização mais baixos, benefícios fiscais, maior sustentabilidade e produtividade com impacto no posicionamento junto de clientes e parceiros e, claro, a possibilidade de alinhar eficiência com responsabilidade ambiental. As empresas estão, assim, a assumir um papel de motor desta transição, apostando em modelos que conciliam desempenho e inovação com menores impactos ambientais.
É neste contexto que modelos capazes de unir eficiência, desempenho e tecnologia intuitiva se tornam especialmente relevantes. A escolha de um automóvel eletrificado já não se resume a reduzir consumos, é também uma decisão estratégica. E foi com o objetivo de responder a esta procura que a CUPRA lançou o CUPRA Terramar PHEV, um SUV híbrido plug-in direcionado a empresas e ENI.
Entre as vantagens deste automóvel destaca-se a autonomia até 119 quilómetros em modo 100% elétrico (WLTP), uma mais-valia para cargos que implicam andar muitas horas na estrada. Além disso, este carro tem ainda um carregamento rápido de 50 kW, que permite recuperar dos 10% aos 80% em apenas 26 minutos.
Esta versão integra também benefícios adicionais de conectividade total de última geração e condições específicas para o mercado empresarial, num formato pensado para responder às necessidades de gestão de frotas.
Por que escolher o CUPRA Terramar PHEV?
- Versão híbrida plug-in;
- 204 cv de potência;
- Autonomia até 119 km em modo 100% elétrico (WLTP);
- Carregamento rápido de 50 kW;
- Consumos combinados de 0,4 l/100 km (WLTP);
- Disponível por 470€ por mês, sem entrada.
O Terramar tem dimensões ligeiramente superiores ao CUPRA Formentor e foi pensado para quem procura distinção no estilo e funcionalidade na utilização. Entre as características físicas do veículo está o logótipo iluminado na traseira, a tecnologia de última geração e o conforto do seu interior.
Para além da motorização, o Terramar PHEV destaca-se pelos baixos consumos, já que faz consumos combinados de 0,4 l/100 km (WLTP), o que reforça a eficiência energética do automóvel, tornando o modelo competitivo num mercado que exige soluções mais sustentáveis sem perder a componente de performance.
O CUPRA Terramar PHEV está disponível a partir de 470€/mês + IVA, sem entrada, uma oferta adaptada ao setor empresarial.
