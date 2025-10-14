Cushman & Wakefield ganha gestão do ‘elefante branco’ transformado em hub empresarial no centro do Porto

A Cushman & Wakefield (C&W) acaba de ser mandatada para a gestão do projeto Heart of Porto (HOP), que está a reconverter o antigo shopping La Vie — promovido pela Martifer, acabou como um ‘elefante branco’ no centro do Porto –, num centro empresarial com escritórios e espaços de retalho.

Com um total de 30 mil metros quadrados, o HOP tem inauguração prevista para 2026 e representa um investimento de 70 milhões de euros por parte da joint-venture composta pela Tikehau Capital e pela Quest Capital.

Em comunicado, a C&W avança que, depois de ganhar o mandato de comercialização, já está prestar serviços de consultoria de gestão para esta fase do projeto e de obra, bem como para a fase de operação quer da componente de escritórios, quer de retalho. Por outro lado, assegurará uma equipa de gestão in-house aquando a conclusão da obra.

“Desde a aquisição do antigo La Vie Porto Baixa, temos vindo a concretizar etapas fundamentais — do projeto de arquitetura aos licenciamentos, demolições e início da empreitada. Hoje, começamos finalmente a vislumbrar o que o HOP – Heart of Porto – está prestes a tornar-se”, afirma Cristobal de Castro, managing partner da Quest Capital.

Cristobal de Castro assegura ainda que “definiram também como prioridade estratégica antecipar o modelo de gestão de um edifício de uso misto com mais de 30.000 metros quadrados, reforçando o compromisso em criar uma verdadeira comunidade no HOP — mesmo antes da chegada dos futuros ocupantes”.

Localizado na baixa da cidade do Porto, o HOP é um projeto multifuncional composto por uma componente de escritórios com cerca de 15.700 metros quadrados distribuídos por quatro pisos e uma parte de retalho que totaliza 8.236 metros quadrados distribuídos por dois pisos, contando ainda com 416 lugares de estacionamento cobertos, com 42 pontos de recarga e com 90 lugares para bicicletas, distribuídos por três pisos.

O projeto conta ainda com um rooftop com bar com cerca de 800 metros quadrados, uma área exterior privativa com 1.450 metros quadrados, um auditório com capacidade para 110 pessoas, uma sala multiusos com capacidade para 90 pessoas, controlo de acessos e segurança 24/7, uma cafetaria no lobby, balneários equipados com 50 cacifos e dez chuveiros.

“É com enorme entusiasmo que estamos a colaborar ativamente com a Quest/Tikehau neste projeto, que consideramos de grande relevância para o Porto e para Portugal“, sublinha Francisco Loureiro, partner, head of business space asset services na Cushman & Wakefield, reforçando que a “combinação equilibrada entre escritórios e retalho reforça o potencial do ativo e promove a dinâmica urbana desejada para esta zona da baixa do Porto”.

Segundo anunciou em julho do ano passado esta gestora global de ativos, que conta com 50,6 mil milhões de euros de ativos sob gestão, emprega 747 pessoas e soma 17 escritórios espalhados pelo mundo, o projeto localizado a quatro minutos a pé do Mercado do Bolhão e a dez minutos da Ribeira foi “concebido para atrair empresas locais e internacionais que procuram espaços de escritórios e comércio que cumpram os padrões contemporâneos”.