Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot volta a 17 milhões de euros

  • ECO
  • 20:26

O prémio desta terça-feira ronda os 17 milhões de euros, depois de ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Esta terça-feira decorreu mais um sorteio do Euromilhões, com um primeiro prémio no valor de 17 milhões de euros. O jackpot desceu depois de ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Veja a chave vencedora do sorteio desta terça-feira, 14 de outubro:

Números: 5, 8, 14, 16 e 18

Estrelas: 3 e 10

