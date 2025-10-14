Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot volta a 17 milhões de euros
O prémio desta terça-feira ronda os 17 milhões de euros, depois de ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
Esta terça-feira decorreu mais um sorteio do Euromilhões, com um primeiro prémio no valor de 17 milhões de euros. O jackpot desceu depois de ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
Veja a chave vencedora do sorteio desta terça-feira, 14 de outubro:
Números: 5, 8, 14, 16 e 18
Estrelas: 3 e 10
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot volta a 17 milhões de euros
{{ noCommentsLabel }}