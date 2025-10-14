Euribor desce a três e a 12 meses e sobe a seis meses

A taxa Euribor desceu esta terça-feira nos prazos a três e a 12 meses, enquanto o indexante a seis meses subiu em relação a segunda-feira.

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu para 2,106% , mais 0,003 pontos do que na segunda-feira.

No prazo de 12 meses, a taxa caiu, para ser fixada em 2,182% , menos 0,019 pontos do que na sessão anterior.

A Euribor a três meses caiu para 2,021%, menos 0,005 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 38,13% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,95% e 25,45%, respetivamente.

Em setembro, as médias mensais da Euribor subiram de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.

A média da Euribor em setembro subiu 0,006 pontos para 2,027% a três meses e 0,018 pontos para 2,102% a seis meses. Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em setembro, designadamente 0,058 pontos para 2,172%.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve novamente as taxas diretoras inalteradas na reunião de 11 de setembro, conforme já era antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de outubro em Florença, Itália.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.