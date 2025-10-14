Governo lança rubrica para descomplicar contas públicas

Finanças Pessoais

A iniciativa “Finanças à Lupa” do Ministério das Finanças quer ensinar os portugueses a olhar para o dinheiro do Estado sem medo dos números, nem dos impostos.

O Ministério das Finanças lançou esta terça-feira o projeto “Finanças à Lupa”, uma iniciativa semanal de educação financeira direcionada às famílias portuguesas e aos jovens. A nova rubrica, que estará disponível no site do Orçamento do Estado e nas redes sociais da tutela, pretende desmistificar conceitos como défice, impostos e contas públicas numa linguagem acessível.

“Esta iniciativa visa aproximar a atividade do Ministério das Finanças dos cidadãos, em particular dos mais jovens, de maneira simples e pedagógica, e combater a iliteracia que ainda se verifica em muitos dos temas ligados às Finanças”, justificou o ministério liderado por Joaquim Miranda Sarmento em comunicado.

O projeto estrutura-se em cinco categorias principais: Orçamento, Contas Públicas, Impostos, Finanças e Administração Pública. Cada semana, através das contas do ministério no Instagram e LinkedIn, serão publicados conteúdos explicativos sobre questões fundamentais do funcionamento do Estado.

“O que faz o Ministério das Finanças? Como é feito o Orçamento do Estado? O que é um défice? Onde é que o Estado gasta o dinheiro dos contribuintes? Que tipos de impostos existem e para que servem?” são algumas das questões a que a equipa de Miranda Sarmento procurará dar resposta.

“Só com a promoção de mais conhecimento, conseguiremos ter cidadãos mais informados e preparados para os desafios do futuro”, sublinha Miranda Sarmento em comunicado.

