Governo lança rubrica para descomplicar contas públicas
A iniciativa “Finanças à Lupa” do Ministério das Finanças quer ensinar os portugueses a olhar para o dinheiro do Estado sem medo dos números, nem dos impostos.
O Ministério das Finanças lançou esta terça-feira o projeto “Finanças à Lupa”, uma iniciativa semanal de educação financeira direcionada às famílias portuguesas e aos jovens. A nova rubrica, que estará disponível no site do Orçamento do Estado e nas redes sociais da tutela, pretende desmistificar conceitos como défice, impostos e contas públicas numa linguagem acessível.
“Esta iniciativa visa aproximar a atividade do Ministério das Finanças dos cidadãos, em particular dos mais jovens, de maneira simples e pedagógica, e combater a iliteracia que ainda se verifica em muitos dos temas ligados às Finanças”, justificou o ministério liderado por Joaquim Miranda Sarmento em comunicado.
O projeto estrutura-se em cinco categorias principais: Orçamento, Contas Públicas, Impostos, Finanças e Administração Pública. Cada semana, através das contas do ministério no Instagram e LinkedIn, serão publicados conteúdos explicativos sobre questões fundamentais do funcionamento do Estado.
“O que faz o Ministério das Finanças? Como é feito o Orçamento do Estado? O que é um défice? Onde é que o Estado gasta o dinheiro dos contribuintes? Que tipos de impostos existem e para que servem?” são algumas das questões a que a equipa de Miranda Sarmento procurará dar resposta.
“Só com a promoção de mais conhecimento, conseguiremos ter cidadãos mais informados e preparados para os desafios do futuro”, sublinha Miranda Sarmento em comunicado.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Governo lança rubrica para descomplicar contas públicas
{{ noCommentsLabel }}