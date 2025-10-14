Governo vai abrir mais 18 lojas de cidadão. Veja aqui a lista
Até ao fim da primeira metade do próximo ano, o Governo prevê abrir mais 18 lojas de cidadão em 18 novos municípios e 16 novos espaços cidadão em distritos do interior.
O secretário de Estado para a Digitalização, Bernardo Correia, anunciou esta terça-feira que o Governo quer, até junho do próximo ano, abrir mais 18 lojas de cidadão em 18 novos municípios e 16 novos espaços cidadão em distritos do interior. O anúncio ocorreu numa audição parlamentar na Comissão da Reforma do Estado.
A lista das novas lojas de cidadão:
- Alandroal
- Alijó
- Almada
- Barrancos
- Cartaxo
- Constância
- Tondela
- Vouzela
- Caldas da Rainha
- Lousada
- Maia
- Oeiras
- Olhão
- Ourém
- Póvoa de Lanhoso
- São João da Pesqueira
- Vieira do Minho
- Fafe
O secretário de Estado sinalizou que o Governo também quer “acrescentar à lista, se possível, Vendas Novas e Guimarães”.
A lista de novas espaços de cidadão em capitais de distrito do interior:
- Guarda
- Beja
- Porto Alegre
- Bragança
- Vila Real
- Viseu
- Castelo Branco
- Évora
A lista de protocolos estabelecidos para a instalação do Espaço Cidadão:
- Alijó
- Barrancos
- Bragança
- Celorico da Beira
- Macedo de Cavaleiros
- Mogadouro
- Vila Flor
