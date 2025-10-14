Sociedade

Governo vai abrir mais 18 lojas de cidadão. Veja aqui a lista

Até ao fim da primeira metade do próximo ano, o Governo prevê abrir mais 18 lojas de cidadão em 18 novos municípios e 16 novos espaços cidadão em distritos do interior.

O secretário de Estado para a Digitalização, Bernardo Correia, anunciou esta terça-feira que o Governo quer, até junho do próximo ano, abrir mais 18 lojas de cidadão em 18 novos municípios e 16 novos espaços cidadão em distritos do interior. O anúncio ocorreu numa audição parlamentar na Comissão da Reforma do Estado.

A lista das novas lojas de cidadão:

  • Alandroal
  • Alijó
  • Almada
  • Barrancos
  • Cartaxo
  • Constância
  • Tondela
  • Vouzela
  • Caldas da Rainha
  • Lousada
  • Maia
  • Oeiras
  • Olhão
  • Ourém
  • Póvoa de Lanhoso
  • São João da Pesqueira
  • Vieira do Minho
  • Fafe

O secretário de Estado sinalizou que o Governo também quer “acrescentar à lista, se possível, Vendas Novas e Guimarães”.

A lista de novas espaços de cidadão em capitais de distrito do interior:

  • Guarda
  • Beja
  • Porto Alegre
  • Bragança
  • Vila Real
  • Viseu
  • Castelo Branco
  • Évora

A lista de protocolos estabelecidos para a instalação do Espaço Cidadão:

  • Alijó
  • Barrancos
  • Bragança
  • Celorico da Beira
  • Macedo de Cavaleiros
  • Mogadouro
  • Vila Flor

