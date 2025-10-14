Governo vai abrir mais 18 lojas de cidadão. Veja aqui a lista

O secretário de Estado para a Digitalização, Bernardo Correia, anunciou esta terça-feira que o Governo quer, até junho do próximo ano, abrir mais 18 lojas de cidadão em 18 novos municípios e 16 novos espaços cidadão em distritos do interior. O anúncio ocorreu numa audição parlamentar na Comissão da Reforma do Estado.

A lista das novas lojas de cidadão:

Alandroal

Alijó

Almada

Barrancos

Cartaxo

Constância

Tondela

Vouzela

Caldas da Rainha

Lousada

Maia

Oeiras

Olhão

Ourém

Póvoa de Lanhoso

São João da Pesqueira

Vieira do Minho

Fafe

O secretário de Estado sinalizou que o Governo também quer “acrescentar à lista, se possível, Vendas Novas e Guimarães”.

A lista de novas espaços de cidadão em capitais de distrito do interior:

Guarda

Beja

Porto Alegre

Bragança

Vila Real

Viseu

Castelo Branco

Évora

A lista de protocolos estabelecidos para a instalação do Espaço Cidadão: