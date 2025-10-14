Instagram reforça medidas de segurança em contas de adolescentes

Vai ser ocultada "qualquer publicação que contenha linguagem grosseira e certos desafios considerados arriscados" bem como conteúdos que possam incitar a "comportamentos potencialmente nocivos".

A Meta informou esta terça-feira que vai reforçar a segurança nas contas Instagram de adolescentes, para filtrar mais os conteúdos relacionados com tendências virais consideradas potencialmente nocivas.

Esta atualização surge pouco mais de um ano depois do lançamento, em setembro de 2024, das contas para adolescentes, atribuídas por predefinição a todos os utilizadores entre os 13 e os 18 anos. A regulação inicial das contas para adolescentes já excluía conteúdos de natureza sexual, imagens explícitas ou chocantes.

Agora, a gigante da tecnologia informou que também irá ocultar “qualquer publicação que contenha linguagem grosseira e certos desafios considerados arriscados”, bem como conteúdos que possam incitar a “comportamentos potencialmente nocivos”, refere um comunicado da empresa citado pela agência France Presse (AFP).

Citado pela agência de notícias, a responsável pelos assuntos públicos e proteção infantil, Capucine Tuffier, afirmou que a empresa está a “adicionar uma barreira adicional por predefinição para os adolescentes, especialmente em relação a conteúdos sensíveis e inadequados“.

A nova regulação da empresa será, inicialmente, aplicada nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália, antes de ser alargada a outros países nos próximos meses.

Para determinar quais os elementos que devem ser ocultados, a Meta baseou-se na classificação “PG-13” utilizada no cinema nos Estados Unidos, que avisa os pais da idade mínima para assistir a determinados conteúdos. Apesar disso, não existe uma lista exaustiva de temas ou imagens que possam levar à atribuição deste rótulo.

A Meta também introduziu a possibilidade de os pais imporem restrições adicionais aos conteúdos visíveis pelos adolescentes. Trata-se da funcionalidade “conteúdo limitado”, que irá impedir os jovens utilizadores de ver, escrever ou receber comentários nas publicações.

“A partir do próximo ano”, segundo a Meta, esta opção “também limitará ainda mais as conversas com Inteligência Artificial (IA) que os adolescentes podem ter”.

Estas atualizações surgem num contexto de protestos contra os efeitos negativos das redes sociais e dos assistentes de IA generativa.