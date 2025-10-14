Lagarde mantém portas abertas a novos cortes de juros

Christine Lagarde traçou um cenário de maior estabilidade para a Zona Euro, considerando que a incerteza diminuiu significativamente e que os riscos económicos estão mais equilibrados.

As declarações da presidente do BCE foram proferidas à margem das reuniões anuais do FMI e Banco Mundial, em Washington, num momento em que a autoridade monetária europeia mantém as taxas de juro inalteradas há duas reuniões consecutivas, após um período de sete cortes seguidos.

A responsável máxima da política monetária europeia garantiu que o BCE está “bem posicionado para responder a potenciais choques”, sublinhando que a economia tem mostrado relativa resiliência às tarifas comerciais.

Esta avaliação surge após meses de preocupação com o impacto das tensões comerciais entre os EUA e a União Europeia, tendo Lagarde observado que os efeitos adversos foram mais limitados do que inicialmente previsto, em parte devido à ausência de retaliação europeia e à valorização do euro.

Apesar do cenário mais favorável, Lagarde foi clara ao afirmar que “nunca diria que o BCE terminou de cortar as taxas”, mantendo assim todas as opções em aberto para futuras reuniões. A mensagem reflete a estratégia de flexibilidade que o banco central tem adotado, baseando as decisões nos dados económicos disponíveis em cada momento, sem se comprometer com uma trajetória pré-definida.

A próxima reunião do Conselho do BCE decorre no final do mês em Florença, Itália, a 29 e 30 de outubro.