Linde compra empresa de gases industriais e medicinais

A Linde Portugal, fornecedor de gases para a indústria, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra da Acaíl Gás.

“A operação de concentração consiste na aquisição pela Linde Portugal de 100% do capital social da Acaíl Gás”, lê-se na informação divulgada esta terça-feira pela AdC.

O Grupo Linde, dono da Linde Portugal, também está ativo em Portugal através da Linde Saúde, que presta cuidados de saúde ao domicílio.

O Acaíl Gás é igualmente um fornecedor de gases para indústrias como medicina, agricultura, alimentação, ambiente, construção, farmacêutica, transportes, química e metalúrgica. A empresa especializada em gás de alta pressão presta ainda cuidados de saúde ao domicílio, particularmente cuidados respiratórios, acompanhamento e apoio técnico.

Fundada em 1996, a Acail Gás está inserida no grupo Acail, que conta com mais de 40 anos de mercado, e tem sede no Porto.

Quaisquer observações sobre esta operação devem ser enviadas à Concorrência no prazo de 10 dias.