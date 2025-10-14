Empresas

Linde compra empresa de gases industriais e medicinais

  • Lusa e ECO
  • 14:53

A Linde Portugal, fornecedor de gases para a indústria, notificou a Autoridade da Concorrência da compra da Acaíl Gás.

A Linde Portugal, fornecedor de gases para a indústria, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra da Acaíl Gás.

“A operação de concentração consiste na aquisição pela Linde Portugal de 100% do capital social da Acaíl Gás”, lê-se na informação divulgada esta terça-feira pela AdC.

O Grupo Linde, dono da Linde Portugal, também está ativo em Portugal através da Linde Saúde, que presta cuidados de saúde ao domicílio.

O Acaíl Gás é igualmente um fornecedor de gases para indústrias como medicina, agricultura, alimentação, ambiente, construção, farmacêutica, transportes, química e metalúrgica. A empresa especializada em gás de alta pressão presta ainda cuidados de saúde ao domicílio, particularmente cuidados respiratórios, acompanhamento e apoio técnico.

Fundada em 1996, a Acail Gás está inserida no grupo Acail, que conta com mais de 40 anos de mercado, e tem sede no Porto.

Quaisquer observações sobre esta operação devem ser enviadas à Concorrência no prazo de 10 dias.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Linde compra empresa de gases industriais e medicinais

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Distribuidoras de gás defendem investimento “equilibrado”

Ana Batalha Oliveira,

As empresas que gerem a distribuição de gás defendem que é importante que exista continuidade no investimento das redes como alternativa à opção elétrica.